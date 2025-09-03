Ez a szám rosszat sejtett: kudarcok várnak a Liverpoolra

Az Opta futballelemző weboldal a Premier League minden csapatának xG-értékét megvizsgálta az első három mérkőzés alapján, és egy alternatív táblázatot állított össze - írja a Mirror. Az xG egy olyan mutató, ami a várható gólokat jelöli. Nem a lövések számát, hanem a helyzetek minőségét veszi figyelembe. Célja, hogy pontos képet adjon a csapatok vagy játékosok teljesítményéről, függetlenül a tényleges gólok számától.

Jóval több gólt ünnepelt a Liverpool, mint amennyit az xG ígért Fotó: Stu Forster

Ha például egy csapat alacsony xG mellett sok gólt szerez, valószínűleg gyengébb teljesítményt fog nyújtani a jövőben. A Liverpool szerezte eddig a legtöbb gólt a Premier League-ben, három meccsen nyolcat termelt, és vezeti a tabellát, de az xG mutatója alacsony: 3,43-as mutatóra rúgott nyolcat, vagyis sokkal több gólt szereztek annál, mint amennyit a helyzetek ígértek.

A Liverpool kínlódott az Arsenal ellen

Talán nem véletlen, hogy a harmadik meccsükön, vasárnap az Arsenal ellen sokáig 0-0-ra álltak, és csak Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával tudtak nyerni. Akcióból nem tudtak helyzetet teremteni a londoniak ellen. A Liverpool az első meccsén négyet, a másodikon hármat szerzett, és ha hihetünk az xG-nek, visszaesés várható a következő meccseken. Persze a világsztárok villanása így is elég lehet a győzelemhez - ahogy Szoboszlaitól láttuk...

Eközben a Manchester United 6.78-as xG-re csak négy gólt rúgott. Ez akár jó hír is lehet a manchesteri szurkolóknak, hiszen az üzeni, előbb-utóbb "kiszakadhat" a gólzsák. Kár, hogy a csapat Sir Alex Ferguson távozása óta árnyéka korábbi önmagának...