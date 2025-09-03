RETRO RÁDIÓ

Szalah nem kertel, még nem jön ki jól a Liverpool új csatárával

Három meccs, három győzelem. Ez a mérlege a címvédő FC Liverpoolnak a Premier League-ben. Jó eredmények ide vagy oda, Mohamed Szalah-nak egyelőre nincs kapcsolata az egyik új csatárral.

Szerző: HWK
Létrehozva: 2025.09.03. 16:15
Szalah Liverpool FC Hugo Ekitike

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool FC új csúcsot jelentő 144 millió eurót fizetett a svéd Alexander Isakért a Newcastle Unitednek. A bajnoki címvédő korábban Florian Wirtz (125 millió euró), Hugo Ekitike (95), Kerkez (47), Jeremie Frimpong (40) és Giovanni Leoni (31) játékjogát is megszerezte. A Liverpool összesen 485 millió eurót költött új játékosokra, és a bajnoki címvédő villámrajtot vett, mindhárom meccsét megnyerte a Premier League-ben. A csapat sztárja, Mohamed Szalah azonban a gondokról is beszélt. Ekitike kapcsán elmondta, még nem "érzik" egymást, nem jönnek ki jól a pályán.

Szalah
Szalah összhangja még nem teljes az új fiúkkal Fotó: Carl Recine

„Még nincs kapcsolat, nincs meg az összhang közöttünk, mint anno Darwin vagy Lucho esetében, vagy azoknál a srácoknál, akik korábban előttük játszottak. Vagy Diogo esetében. Tudtam, hol kezdjem Diogóval vagy Darwinnal. Tudtam, hol találom őket a pályán, jól ismertem a játékukat, de Hugo Ekitike még új. Megpróbáljuk ezt kitalálni az edzéseken vagy a videókon keresztül. Az edző megmutatja nekünk. Hamarosan rájövök, mert ez is segít a játékom fejlődésében” - mondta Szalah, akit a Mirror idézett.

 

 

