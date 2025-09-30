RETRO RÁDIÓ

Hatalmas boldogság: hatodszor lett apuka a népszerű énekes

A hírt TikTok-oldalán osztotta meg a világgal.

A népszerű Blue fiúcsapat énekese, Lee Ryan apává vált hatodik alkalommal, amikor felesége, Verity életet adott egy kislánynak.

A népszerű Blue énekese hatodszorra lett édesapa

A bejegyzésben látható volt a büszke anyuka, Verity a kisbabával, és a következő szöveg szerepelt: 

Anya és a baba egészségesek, jól vannak - ma megszületett az új kis angyallányom. Anya jól van, nagyon jól van. Annyira áldottnak érezzük magunkat, hogy egy újabb gyermekünk született, aki egészséges.

A kislány a negyedik közös gyermekük Verityvel, és összességében a hatodik, hiszen Lee korábban már két gyermeket nevelt korábbi párjaitól, Jessica Keeviltől és Samantha Millertől.

Júniusban Lee bejelentette, hogy Verityvel negyedik közös gyermekük érkezik. A posztban a felesége pocakját ölelgetve készített képeket, és ezt írta hozzá: „Oooops, újra megtettük! Negyedik baba úton, hogy még teljesebb legyen a kis családunk!”

A rajongók viccelődtek Lee bővülő családján, egyikük pedig kommentben azt írta: „Lee Ryan újra benépesíti a világot”, mielőtt gratulált volna a párnak.

Lee és Verity, aki Ariana Grande hasonmásként dolgozik és korábban az X Factorban is szerepelt, 2022-ben titokban házasodtak össze. 

Szerencsés ember vagyok, hogy ilyen csodálatos anyja lett a gyermekemnek, és most már feleségem is. Soha nem voltam ennyire nyugodt és kiegyensúlyozott, és Veritynek köszönhetem ezt. Életem legboldogabb időszakát élem a csodálatos családi életünknek köszönhetően

- mondta Lee, amikor a titkos esküvőjükről beszélt.

2024 októberében Lee és Verity újra esküt tettek Sevillában, ezúttal barátok, családtagok és a Blue tagjai jelenlétében - írja a Mirror.

Az esküvő gyönyörűen ötvözte a különböző vallásokat és spirituális elemeket, változatos zenével, ami mindenkit könnyekig meghatott. A folyosón a karomban tartott újszülött fiammal vonultam fel, mindketten egyező frakkban, Hans Zimmer ‘Time’ című dallamára, melyet vonósnégyes játszott. Lenyűgöző volt látni a feleségemet a folyosón sétálni Des’ree ‘I’m Kissing You’ című dalára, gospel kórus előadásában. Az esküvő alatt betiltottuk a mobiltelefonokat, hogy mindenki teljesen jelen legyen a pillanatban, ne pedig filmre vagy fotóra próbálja rögzíteni azt

- nyilatkozta Lee az OK! magazinnak.

Az újszülöttről készült első fotót IDE kattintva lehet megtekinteni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
