Csak úgy sugárzik a boldogságtól Mikes Anna és Krausz Gábor

Láthatóan kicsattannak a boldogságtól. Mikes Anna és Krausz Gábor a Seychelle szigeteken töltik a nászútjukat.
Mikes Anna és Krausz Gábor friss házasokként nászútjukat a Seychelle szigeteken töltik. A rajongók az Instagramon szinte elolvadnak a páros boldogságától. Irigylésre méltó a szerelmük.
Mikes Anna és Krausz Gábor nemrégiben mondták ki a boldogító igent. Szerelmük még a Dancing with the Stars című műsor alatt bontakozott ki. Nem kellett sokáig várni, arra, hogy Gábor feltegye a nagy kérdést, amire Anna boldogan felelt igennel. Most szerelmüket egy csodaszép nászúttal ünneplik, ráadásul a Seychelle szigeteken.
Biztosak vagyunk benne, hogy a pár a felhők felett jár: erről tanúskodnak az általuk megosztott fényképek, amelyeket az Instagramra töltöttek fel.
„El sem tudnánk képzelni szebb nászutat. Ez maga a paradicsom” - írta korábban Krausz Gábor szintén az Instagramon. Most újabb képeket osztottak meg a nászútról, a rajongók pedig odáig vannak a párosért.
Csodálatosan néztek ki sok boldogságot
- írta egy kommentelő.
Sokáig tartson ez a boldogságotok azt kívánom
- tette hozzá egy másik követő.
Nektek az élet sikerült! Imádlak benneteket
- szintén olvasható a bejegyzés alatti hozzászólásoknál.
És, hogy miért is olvadoznak ennyire a követők? Mutatjuk is a képeket!
