Csak úgy sugárzik a boldogságtól Mikes Anna és Krausz Gábor

Mikes Anna és Krausz Gábor friss házasokként nászútjukat a Seychelle szigeteken töltik. A rajongók az Instagramon szinte elolvadnak a páros boldogságától. Irigylésre méltó a szerelmük.

Mikes Anna és Krausz Gábor nemrégiben mondták ki a boldogító igent Fotó: Máté Krisztián / Bors

A boldogság szinte tapintható Mikes Anna és Krausz Gábor között

Mikes Anna és Krausz Gábor nemrégiben mondták ki a boldogító igent. Szerelmük még a Dancing with the Stars című műsor alatt bontakozott ki. Nem kellett sokáig várni, arra, hogy Gábor feltegye a nagy kérdést, amire Anna boldogan felelt igennel. Most szerelmüket egy csodaszép nászúttal ünneplik, ráadásul a Seychelle szigeteken.

Biztosak vagyunk benne, hogy a pár a felhők felett jár: erről tanúskodnak az általuk megosztott fényképek, amelyeket az Instagramra töltöttek fel.

„El sem tudnánk képzelni szebb nászutat. Ez maga a paradicsom” - írta korábban Krausz Gábor szintén az Instagramon. Most újabb képeket osztottak meg a nászútról, a rajongók pedig odáig vannak a párosért.

Csodálatosan néztek ki sok boldogságot

- írta egy kommentelő.

Sokáig tartson ez a boldogságotok azt kívánom

- tette hozzá egy másik követő.

Nektek az élet sikerült! Imádlak benneteket

- szintén olvasható a bejegyzés alatti hozzászólásoknál.

És, hogy miért is olvadoznak ennyire a követők? Mutatjuk is a képeket!