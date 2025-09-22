Leesett az álla a rajongóknak, hófehér ruhában jelentkezett be Labancz Lilla

Népes rajongótáborra és hírnévre sikerült szert tennie Labancz Lillának, miután szerepelt az Álom.net című filmben, a népszerűsége pedig azóta sem csökkent. Habár a magánéletéről keveset lehet tudni, a közösségi médiában igencsak aktív, és szíves örömest mutatja meg a követőinek, éppen merre jár, mivel tölti az idejét, vagy éppen egy-egy szexi fotóval tüzeli fel őket. Ezekkel persze minden egyes alkalommal zajos sikert arat, hiszen a szőke szépség az évek múlásával egyre csak fényesebben ragyog.

Labancz Lilla ismét mindenkit elkápráztatott a szépségével / Fotó: Instagram

Labancz Lilla a napokban a monacói Monte-Carlóból adott hírt magáról

A színésznő ekkor előbb egy merész, kivágott fekete ruhában készült fényképpel jelentkezett, majd nem sokkal később néhány olyan fotóval, amelyeken egy hófehér, a hátát csaknem szabadon hagyó öltözékben pózolt a kamerának. Ez utóbbi felvételek ráadásul egy gyönyörű panoráma előtt készültek, így a rajongókat a helyszín és Lilla szépsége egyaránt elkápráztatta.

Szeretem, hogy szeretsz, Monaco

- írta a képeket tartalmazó posztjában Labancz Lilla, melynek kommentszekciójába csak úgy özönlöttek a rajongók kedves bókjai.

Gyönyörű!

- jegyezte meg ámulattal az egyikük – bár azt nem fejtette ki bővebben, hogy a tájra, vagy pedig a színésznőre célzott ezzel a jelzővel, nyugodtan feltételezhetjük, hogy inkább Labancz Lilla szépsége volt az, ami elakasztotta a lélegzetét.

Mutatjuk is a színésznő fotóit a mesés Monte-Carlóból!