RETRO RÁDIÓ

Labancz Lilla aranyfényben tündökölt Monte-Carlóban

Káprázatos Labancz Lilla legújabb bejegyzése.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.20. 15:00
Monte-Carlo elegancia Álom net Monaco Labancz Lilla

Monte-Carlo aranyfényű csillogása és az elegancia találkozott Labancz Lilla új Instagram-posztjában.

Fekete ruhában hódít Monaco-ban Labancz Lilla
Fekete ruhában hódít Monaco-ban Labancz Lilla 

Labancz Lilla igazi dívaként ragyog

A fotón az Álom.net sztárja egy fekete, mélyen dekoltált ruhában tűnik fel, amely tökéletesen kiemeli lenyűgöző alakját. A szettet még egy klasszikus fekete-fehér magassarkúval, és egy elegáns fekete táskával egészítette ki.

A bejegyzéséhez csupán ennyit fűzött hozzá: „Monaco got me like..." - vagyis a város teljesen magával ragadta a gyönyörű színésznőt.

A helyszín választás sem lehet véletlen, hiszen Monte-Carlo évtizedek óta a fényűzés, a kaszinók és a luxusautók szinonimájává vált. A képet nézve az arany háttér tökéletesen visszaadja ezt az érzést.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu