Labancz Lilla aranyfényben tündökölt Monte-Carlóban

Káprázatos Labancz Lilla legújabb bejegyzése.
Monte-Carlo aranyfényű csillogása és az elegancia találkozott Labancz Lilla új Instagram-posztjában.
A fotón az Álom.net sztárja egy fekete, mélyen dekoltált ruhában tűnik fel, amely tökéletesen kiemeli lenyűgöző alakját. A szettet még egy klasszikus fekete-fehér magassarkúval, és egy elegáns fekete táskával egészítette ki.
A bejegyzéséhez csupán ennyit fűzött hozzá: „Monaco got me like..." - vagyis a város teljesen magával ragadta a gyönyörű színésznőt.
A helyszín választás sem lehet véletlen, hiszen Monte-Carlo évtizedek óta a fényűzés, a kaszinók és a luxusautók szinonimájává vált. A képet nézve az arany háttér tökéletesen visszaadja ezt az érzést.
