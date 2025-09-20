Labancz Lilla aranyfényben tündökölt Monte-Carlóban

Monte-Carlo aranyfényű csillogása és az elegancia találkozott Labancz Lilla új Instagram-posztjában.

Fekete ruhában hódít Monaco-ban Labancz Lilla

Labancz Lilla igazi dívaként ragyog

A fotón az Álom.net sztárja egy fekete, mélyen dekoltált ruhában tűnik fel, amely tökéletesen kiemeli lenyűgöző alakját. A szettet még egy klasszikus fekete-fehér magassarkúval, és egy elegáns fekete táskával egészítette ki.

A bejegyzéséhez csupán ennyit fűzött hozzá: „Monaco got me like..." - vagyis a város teljesen magával ragadta a gyönyörű színésznőt.

A helyszín választás sem lehet véletlen, hiszen Monte-Carlo évtizedek óta a fényűzés, a kaszinók és a luxusautók szinonimájává vált. A képet nézve az arany háttér tökéletesen visszaadja ezt az érzést.