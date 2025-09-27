RETRO RÁDIÓ

30 éves a Kozmix: „Akkor is volt toi toi vécé, de nem baj, hogy nem voltak mobiltelefonok…”

Lányi Lala és Horváth Zsolt Hozso kettőse már három évtizede szórakoztatja a közönséget. A Kozmix kezdetekor ők is megélték a „rocksztárság” velejáróit...

A Kozmix a magyar könnyűzene megkerülhetetlen formációja, immár harminc éve van a köztudatban Lányi Lala és Horváth Zsolt Hozso kettőse. A kerek évforduló kapcsán elárulták, sok munka áll mögöttük, és a kezdtek kezdetén azt hitték, három évet sem él meg a zenekar. Mint mondják, ők is átélték azt, amit a mai sztárok, csak akkoriban nem voltak kamerás telefonok, hogy ezt megörökítsék… Talán nem is baj?!

kozmix Kisalfold-201302-06-1140889
Harminc éve alakult a Kozmix: Horváth Zsolt Hozso és Lányi Lala máig aktívan koncertezik (Fotó: Kisalföld)

Pár évre kalibrálták a Kozmix dalokat

Harminc év úgy röppent el, mintha meg sem történt volna. De nekünk egy óriási ajándék, amit nem adtak ingyen. Rengeteg munka áll mögöttünk

– fogalmazott Lányi Lala az M2 Petőfi TV műsorában.

Zenésztársa, Horváth Zsolt Hozso hozzátette:

Akkor örültünk, hogy egyáltalán egy lemezre szerződtünk. Nem gondoltuk volna, hogy három évet megél a zenekar, nem hogy harmincat. Az ilyen zenekarokat akkor egy-két évre kalibrálták.

5S5A7785
Lala és Hozso is megélte a rocksztárok tempóját egy időben... (Fotó: Vendel Lajos / Mediaworks)

Sok mindent láttak a Kozmix tagjai

Lányi Lala kiemelte, haknizenekarból nőtték ki magukat, s bizony az más világ volt, a népszerűség, ismertség másképp alakult ki, mint napjainkban.

Akkor nem volt internet, nem voltak mobiltelefonok a kézben. De mi is megéltünk ugyanúgy mindent, a kornak megfelelően, mint akik most a közösségi médiából kifolynak. Csak ennek nincsenek olyan nyomai, nem találni meg az interneten. Ezt sajnálom, de nem mindig… Akkor is volt toi toi vécé?!

– fordult nevetve Hozsóhoz, aki elismerte:

Hát igen, akkor is volt toi toi vécé, és nem baj, hogy nem voltak mobiltelefonok… – utalt a hírhedt Azahriah toi toi-botrányra, amikor is a megosztó énekest rajtakapták, hogy a mobil mellékhelyiség takarásában intim közelségbe kerül egy rajongójával.

 

