30 éves a Kozmix: „Akkor is volt toi toi vécé, de nem baj, hogy nem voltak mobiltelefonok…”

Lányi Lala és Horváth Zsolt Hozso kettőse már három évtizede szórakoztatja a közönséget. A Kozmix kezdetekor ők is megélték a „rocksztárság” velejáróit...
A Kozmix a magyar könnyűzene megkerülhetetlen formációja, immár harminc éve van a köztudatban Lányi Lala és Horváth Zsolt Hozso kettőse. A kerek évforduló kapcsán elárulták, sok munka áll mögöttük, és a kezdtek kezdetén azt hitték, három évet sem él meg a zenekar. Mint mondják, ők is átélték azt, amit a mai sztárok, csak akkoriban nem voltak kamerás telefonok, hogy ezt megörökítsék… Talán nem is baj?!
Harminc év úgy röppent el, mintha meg sem történt volna. De nekünk egy óriási ajándék, amit nem adtak ingyen. Rengeteg munka áll mögöttünk
– fogalmazott Lányi Lala az M2 Petőfi TV műsorában.
Zenésztársa, Horváth Zsolt Hozso hozzátette:
„Akkor örültünk, hogy egyáltalán egy lemezre szerződtünk. Nem gondoltuk volna, hogy három évet megél a zenekar, nem hogy harmincat. Az ilyen zenekarokat akkor egy-két évre kalibrálták.”
Lányi Lala kiemelte, haknizenekarból nőtték ki magukat, s bizony az más világ volt, a népszerűség, ismertség másképp alakult ki, mint napjainkban.
Akkor nem volt internet, nem voltak mobiltelefonok a kézben. De mi is megéltünk ugyanúgy mindent, a kornak megfelelően, mint akik most a közösségi médiából kifolynak. Csak ennek nincsenek olyan nyomai, nem találni meg az interneten. Ezt sajnálom, de nem mindig… Akkor is volt toi toi vécé?!
– fordult nevetve Hozsóhoz, aki elismerte:
„Hát igen, akkor is volt toi toi vécé, és nem baj, hogy nem voltak mobiltelefonok…” – utalt a hírhedt Azahriah toi toi-botrányra, amikor is a megosztó énekest rajtakapták, hogy a mobil mellékhelyiség takarásában intim közelségbe kerül egy rajongójával.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.