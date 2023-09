Ritka pillanat, magánéletéről mesélt Lányi Lala: „Több olyan mélypontja volt az életemnek, amikor azt gondoltam, végleg abbahagyom!”

Én nagyon korán elvesztettem édesapámat, nem voltam 18 éves. Ez egy örök hiány az életemben, amit nem is tudok és nem is akarok kiheverni. Ez tett ilyenné valójában. Ezt a hiányt nagyon rosszul éltem meg mindig is, ezért azt gondoltam, hogy ha már itt van a kisfiam, aki most már nagyfiam, akkor próbáljak meg minden olyan dolgot beletenni a közös életünkbe, ami nekem nem adatott meg