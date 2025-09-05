Az édesapjával való kapcsolatáról vallott Kerényi Miklós Máté: papamacinak hívja a színházigazgatót

A Hal a tortán 2025-ös évadának utolsó hetén az úgynevezett trónörökösök csapnak össze, azaz olyan sztárok, akiknek a szülei szintén ismert emberek, ráadásul a saját területükön mindannyian kiemelkedők. A társaságból Kerényi Miklós Gábor fia Kerényi Miklós Máté maradt utoljára, ez persze őt egy cseppet sem hátráltatja, különösen, hogy édesapja is mellette van. A színész el is árult néhány meglepő részletet kettejük kapcsolatáról.

Kerényi Miklós Máté családja kedvenceivel vendégelte meg a Hal a tortán szereplőit, néhány titkot is elárult hozzá (Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport)

Nagy Feró és Nagy Hunor vitáihoz, illetve R. Kárpáti Péter és Kárpáti Rebeka káoszos konyhai kalandjához képest Kerényi Miklós Máté és Kerényi Miklós Gábor teljes nyugalomban álltak neki a főzésnek, annyira, hogy az már szinte zavaró is volt a „főszakács” számára.

„Én nem tudok ilyen nyugalomban dolgozni, valahogy tegyél egy kicsit idegbe. Tényleg nem tudok ilyen nyugodtan főzni” – háborgott Kiskeró, de az édesapja egy egyszerű „stop” vezényszóval azonnal belé is fojtotta a szót.

Ezek után az apa-fia páros ismét jó hangulatban folytatta a konyhai tüsténkedést, sőt közben még énekelni is elkezdtek.

Egy zongora mellett nőttünk fel mindketten, apukám is meg én is, így nekünk a dal körülveszi az egész életünket. Egy-egy dúdolásból akár egy komplett duett is kerekedhet bármikor

– mesélte csupa szeretettel Máté.

Kiskeró megmutatta a zongoratudását is, a többiek egyáltalán nem számítottak erre (Fotó: TV2)

Kiderült mi a beceneve Kerényi Miklós Máté édesapjának

Bár a mindennapokban Gábor egy komoly színházigazgató, az otthonában ő is csak olyan édesapa mint bármelyik. Sőt, mint kiderült még egy cuki beceneve is van, amire most véletlenül derült fény, a TV2 kamerái előtt.

Szeretlek papamaci

– búcsúzott a meglepő becézéssel édesapjától a színművész, de Gábor egy cseppet sem lepődött meg rajta, így valószínűleg ez a családjukban már bevett szokás. Bár akkor már nem volt ilyen boldog, amikor a vendégek előtt szólították így. Emellett az is kiderült, hogy a színházban szó sem lehet ilyen lazaságról, Máté elmondása szerint a próbákon mindig "Tanár Úrnak" kellett szólítania édesapját.

De az édesapa mellett Kerényi Miklós Máté felesége Kardffy Aisha is feltűnik a Hal a tortán mai részében, így aki még több családi titokra kíváncsi, annak érdemes a Super TV2-re kapcsolnia este 7 órakor.