Az édesapjával való kapcsolatáról vallott Kerényi Miklós Máté: papamacinak hívja a színházigazgatót

A színész a Hal a tortán új évadában nem csak az otthonába, de családjába is betekintést engedett. Eddig talán csak néhányszor láthattuk így Kerényi Miklós Mátét és híres édesapját.
A Hal a tortán 2025-ös évadának utolsó hetén az úgynevezett trónörökösök csapnak össze, azaz olyan sztárok, akiknek a szülei szintén ismert emberek, ráadásul a saját területükön mindannyian kiemelkedők. A társaságból Kerényi Miklós Gábor fia Kerényi Miklós Máté maradt utoljára, ez persze őt egy cseppet sem hátráltatja, különösen, hogy édesapja is mellette van. A színész el is árult néhány meglepő részletet kettejük kapcsolatáról.
Nagy Feró és Nagy Hunor vitáihoz, illetve R. Kárpáti Péter és Kárpáti Rebeka káoszos konyhai kalandjához képest Kerényi Miklós Máté és Kerényi Miklós Gábor teljes nyugalomban álltak neki a főzésnek, annyira, hogy az már szinte zavaró is volt a „főszakács” számára.
„Én nem tudok ilyen nyugalomban dolgozni, valahogy tegyél egy kicsit idegbe. Tényleg nem tudok ilyen nyugodtan főzni” – háborgott Kiskeró, de az édesapja egy egyszerű „stop” vezényszóval azonnal belé is fojtotta a szót.
Ezek után az apa-fia páros ismét jó hangulatban folytatta a konyhai tüsténkedést, sőt közben még énekelni is elkezdtek.
Egy zongora mellett nőttünk fel mindketten, apukám is meg én is, így nekünk a dal körülveszi az egész életünket. Egy-egy dúdolásból akár egy komplett duett is kerekedhet bármikor
– mesélte csupa szeretettel Máté.
Bár a mindennapokban Gábor egy komoly színházigazgató, az otthonában ő is csak olyan édesapa mint bármelyik. Sőt, mint kiderült még egy cuki beceneve is van, amire most véletlenül derült fény, a TV2 kamerái előtt.
Szeretlek papamaci
– búcsúzott a meglepő becézéssel édesapjától a színművész, de Gábor egy cseppet sem lepődött meg rajta, így valószínűleg ez a családjukban már bevett szokás. Bár akkor már nem volt ilyen boldog, amikor a vendégek előtt szólították így. Emellett az is kiderült, hogy a színházban szó sem lehet ilyen lazaságról, Máté elmondása szerint a próbákon mindig "Tanár Úrnak" kellett szólítania édesapját.
De az édesapa mellett Kerényi Miklós Máté felesége Kardffy Aisha is feltűnik a Hal a tortán mai részében, így aki még több családi titokra kíváncsi, annak érdemes a Super TV2-re kapcsolnia este 7 órakor.
