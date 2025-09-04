Hal a tortán: Kóbor Léna könnyekben tört ki édesapja miatt

A TV2 Hal a tortán legújabb adásában olyan meglepetés érkezett, amire a sztárcsemeték nem számíthattak, Kóbor Lénát különösen érzékenyen érintette.

Hal a tortán 2025: Kárpáti Péter gyönyörű verset szavalt a vendégeknek (Fotó: Tv2)

Hal a tortán: Kóbor Léna apja már nem lehetett jelen

Az eheti epizódok kifejezetten izgalmas pillanatokkal rukkolt elő a nézők számára, ugyanis olyan sztárcsemetéké a főszerep, akik – bár tudtak egymásról – mindezidáig nem ismerték egymást. A hírességek híres gyerekei ezúttal főzési tudásukat mutathatják majd meg a nagyvilágnak és egymásnak. Fekete Miki, Kóbor Léna, Kárpáti Rebeka, Nagy Hunor és Kerényi Miklós Máté elképesztően izgalmas csapatot alkotnak. Csütörtök este Kárpáti Rebekán volt a sor, hogy megmutassa, mekkora konyhatündér, mindemellett édesapja, Kárpáti Péter is örömmel beállt segíteni neki, hogy gördülékenyebben menjen a vendéglátás. Egy óvatlan pillanatban pedig személyes, szívhez szóló verssel rukkolt elő:

Van egy kedvenc versem és annyira jól kifejezi azt, hogy egy szülő mit érez a gyerek iránt, vagy egy gyerek később a szülő iránt, hogy arra gondoltam, amíg Rebeka készíti a desszertet, meghallgatjátok

- árulta el Péter, majd maga a vers következett, amit természetesen mindannyian lenyűgözve hallgattak. Fekete Miki elárulta, hogy még vicces gondolatokkal is el kellett terelni egy kicsit a saját figyelmét, mert úgy érezte, ha ezt nem teszi meg, el fog érzékenyülni és még akár el is sírhatja magát. Ez végül nem történt meg, helyette azonban Kóbor Léna volt az, aki nem tudta tartani magát, nem is ok nélkül.

A vers alatt Kerényi Miklós Máté a szeme sarkából már észlelte, hogy Léna gyengül és nem fogja kibírni, aztán végül tényleg eltörött a mécses és kicsordultak a könnyei. Kiskero ekkor már tettre készen lépett oda Lénához, hogy megvigasztalja, ami nagyon kedves gesztusnak bizonyult.

Nem titok, hogy a vers, amit elmondott, legfőképp az apukákról szól, úgyhogy ezért volt egy kicsit nehéz téma ez nekem, mert nehéz elengedni az apukámat. Sok minden miatt fontos volt ez a vers, és nyilván nagyon tetszett

- árulta el meghatottan Léna.