Kelly Clarkson gyermekeinek lelke összetört, időbe telik apjuk halálát feldolgozni

Kelly Clarkson és Brandon Blackstock két gyermeket neveltek. Reba McEntire őszintén mesélt arról, hogyan birkóznak meg unokái édesapjuk, halálával. Brandon – aki augusztusban hunyt el, 48 éves korában.

Kelly Clarkson egykori férje melanómával küzdött Fotó: Faye Sadou /MediaPunch / Northfoto

Kelly Clarkson és Brandon Blackstock gyermekei támogatják egymást

A gyermekek hollétéről Reba McEntire countryénekesnő a múlt heti Emmy-díjátadón nyilatkozott a vörös szőnyegen, ahol elmondta: „A gyerekek jól vannak, sok időt töltenek együtt, támogatják egymást, és napról napra próbálnak továbblépni. Tudjuk, hogy Isten kezében van minden.”

Brandon összesen négy gyermeket hagyott maga után: első feleségétől, Melissa Ashworthtől született Savannah (23) és Seth (18), Kelly Clarksontól pedig River Rose (11) és Remy (9). Bár Clarkson és Blackstock már elváltak, mielőtt a férfi meghalt, közös gyermekeik miatt továbbra is összekötötte őket a család.

Brandon Reba McEntire mostohafia is volt: Reba 1989 és 2015 között volt házas Brandon édesapjával, Narvel Blackstockkal. Reba saját fia, Shelby Blackstock – Brandon testvére – szintén „nagyon jól van” a gyász ellenére. - olvasható a Mirror cikkében.

A menedzserként dolgozó Brandon augusztus 7-én hunyt el, miután több mint három évig küzdött melanómával. Családja közleményben tudatta halálát:

Mély szomorúsággal osztjuk meg a hírt, hogy Brandon Blackstock elhunyt. Több mint három éven át bátran harcolt a rákkal. Szerettei körében, békében távozott. Köszönjük a gondolatokat, imákat, és kérjük, tiszteljék a család magánéletét ebben a nehéz időszakban.

Reba saját nyilvános megemlékezést nem tett közzé, de fia, Shelby érzelmes Instagram-posztjához hozzászólt: „Nagyon szépen fogalmaztál, Shelby. Igen, nagyon hiányozni fog nekünk.”

A gyász közepette azonban a családnak van oka az örömre is: Reba az Emmy vörös szőnyegén burkoltan megerősítette, hogy eljegyezték párjával, Rex Linnel. Az interjú során ugyanis nem javította ki az újságírót, amikor az „vőlegényeként” hivatkozott Rexre. A pár 2020 óta van együtt, miután mindketten vendégszerepeltek a Young Sheldon sorozatban.