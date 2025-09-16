Kelly Clarkson gyermekeinek lelke összetört, időbe telik apjuk halálát feldolgozni

A gyerekek nagymamája, Reba McEntire beszélt a jelenlegi helyzetről. Kelly Clarkson és egykori férje két közös gyereket neveltek.
Kelly Clarkson és Brandon Blackstock két gyermeket neveltek. Reba McEntire őszintén mesélt arról, hogyan birkóznak meg unokái édesapjuk, halálával. Brandon – aki augusztusban hunyt el, 48 éves korában.
A gyermekek hollétéről Reba McEntire countryénekesnő a múlt heti Emmy-díjátadón nyilatkozott a vörös szőnyegen, ahol elmondta: „A gyerekek jól vannak, sok időt töltenek együtt, támogatják egymást, és napról napra próbálnak továbblépni. Tudjuk, hogy Isten kezében van minden.”
Brandon összesen négy gyermeket hagyott maga után: első feleségétől, Melissa Ashworthtől született Savannah (23) és Seth (18), Kelly Clarksontól pedig River Rose (11) és Remy (9). Bár Clarkson és Blackstock már elváltak, mielőtt a férfi meghalt, közös gyermekeik miatt továbbra is összekötötte őket a család.
Brandon Reba McEntire mostohafia is volt: Reba 1989 és 2015 között volt házas Brandon édesapjával, Narvel Blackstockkal. Reba saját fia, Shelby Blackstock – Brandon testvére – szintén „nagyon jól van” a gyász ellenére. - olvasható a Mirror cikkében.
A menedzserként dolgozó Brandon augusztus 7-én hunyt el, miután több mint három évig küzdött melanómával. Családja közleményben tudatta halálát:
Mély szomorúsággal osztjuk meg a hírt, hogy Brandon Blackstock elhunyt. Több mint három éven át bátran harcolt a rákkal. Szerettei körében, békében távozott. Köszönjük a gondolatokat, imákat, és kérjük, tiszteljék a család magánéletét ebben a nehéz időszakban.
Reba saját nyilvános megemlékezést nem tett közzé, de fia, Shelby érzelmes Instagram-posztjához hozzászólt: „Nagyon szépen fogalmaztál, Shelby. Igen, nagyon hiányozni fog nekünk.”
A gyász közepette azonban a családnak van oka az örömre is: Reba az Emmy vörös szőnyegén burkoltan megerősítette, hogy eljegyezték párjával, Rex Linnel. Az interjú során ugyanis nem javította ki az újságírót, amikor az „vőlegényeként” hivatkozott Rexre. A pár 2020 óta van együtt, miután mindketten vendégszerepeltek a Young Sheldon sorozatban.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.