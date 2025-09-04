Aggasztó dolgot posztolt, majd eltűnt egy többmilliós követőtáborral rendelkező influenszer

Egy többmilliós követőtáborral rendelkező influenszer rejtélyes módon eltűnt, alig néhány órával azután, hogy megosztott egy titokzatos búcsúvideót.

Az eltűnt influenszer keresése jelenleg is folyamatban van. (Képünk illusztráció) / Fotó: unsplash

Marian Izaguirre-t utoljára szeptember 1-jén, hétfőn este 6 óra körül látták Mexikóban, Uruapan városában. A hatóságokat teljesen összezavarta eltűnése, így másnap eltűnési körözést adtak ki. A rendőrség jelentése szerint féltik a fiatal biztonságát, és úgy gondolják, bűncselekmény áldozata lehetett.

Miután utoljára Uruapanban látták, a Michoacáni Állami Főügyészség kiadott egy riasztást a 23 éves tartalomgyártó miatt. Közölték, hogy utoljára egy piros Kia Rio autóban látták, és jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. A közlemény részletesen leírta, hogy Marian világoskék farmert, fekete blúzt, bézs kabátot és bézs csizmát viselt, amikor utoljára látták. A tartalomgyártón hosszú, szív alakú fülbevaló volt, valamint van egy anyajegye és egy heg a jobb vállán.

Marian 3,9 millió követőtáborral rendelkezik a TikTokon, és 320 000 rajongóval az Instagram-oldalán. Utolsó bejegyzése augusztus 31-én, vasárnap jelent meg, és azóta sem volt aktív. A videóban bohócos sminkben látható, miközben a Why Are You Leaving? (vagyis: Miért mész el?) című dalra tátog.

A rajongók aggodalommal teli üzenetekkel árasztották el a bejegyzés hozzászólásait. Többen is írták, hogy remélik épségben van, és kiemelték, hogy bármi áron is, de meg fogják találni.

Az influenszer, akinek teljes neve Flor Marian Izaguirre Pineda, főként divattal és életmóddal kapcsolatos tartalmakat oszt meg. Emellett énekesi karrierbe is kezdett Flor Izaguirre néven, első dala, a Boom Boom 2023 júliusában jelent meg a Spotify-on.

Az eltűnésével kapcsolatos nyomozás továbbra is folyamatban van - írta a Mirror.