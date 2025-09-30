Megmutatták: így néz ki belülről Curtisék álomotthona

Curtis és Barnai Judit egy gyönyörű vidéki házban élnek együtt, boldogságban, friss házasokként. Van két kutyájuk, és ugyan csak ritkán tudnak együtt lenni, reggel azért közösen szokták meginni a kávét, majd mindketten mennek a dolgukra – így telnek náluk a hétköznapok, nyugodtan, szerelemben.

Curtis és Barnai Judit / Fotó: Máté Krisztián

Most egy olyan videóval jelentkezett a sztárpár, amire már nagyon sokan vártak, ugyanis alaposan megmutatták, hogyan néz ki belülről az otthonuk. Nem sok híresség vállalná be ezt, de Curtis és Barnai Judit megtették, így most bárki láthatja, milyen helyen laknak együtt – annak apropóján, hogy alaposan kitakaríttatták az ingatlant, így most minden mondhatni csillog-villog.

A kommentelők természetesen rögtön ítéletet hoztak, és többen is megírták nekik, hogy csodaszép az otthonuk, nagyon szép helyen laknak, ráadásul nagyon cukik a kutyusok is – vagyis ezek alapján elnyerte az emberek tetszését Curtis és Barnai Judit álomotthona, ami valóban nagyon szép lett.

Itt lehet megtekinteni a videót, ami olyan, mintha egy igazi virtuális háztúra lenne: