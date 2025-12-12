Sokkoló vallomást tett az Ázsia Expressz sztárja: „Dobogott a szívem és elkezdtem sírni...”
Nem mindennapi vallomást tett Sipos F. Tamás fia. Az Ázsia Expressz sztárja pánikrohammal küzdött egyik fellépésén.
Sipos F. Tamás fia, Sipos Dani meglepően őszintén beszélt saját démonairól a Csibész Boiz podcast legújabb adásában, ahol nemcsak a pánikrohamairól, hanem a hétköznapi félelmeiről és testképéről is kendőzetlenül vallott. A podcastben korábban olyan vendégek fordultak már meg, mint Mihályfi Luca, Schóbert Lara vagy Fehér Krisztián. Az Ázsia Expressz korábbi versenyzője miközben a vendégét faggatta, önmaga is váratlanul megnyílt.
Durva vallomást tett az Ázsia Expressz sztárja
Elmesélte azt a bizonyos estét, amikor az ötödik bulija volt a héten, és már az indulásnál érezte, hogy valami nincs rendben.
Mentem az Ötkertbe, attól stresszeltem be, hogy megint mennyi emberrel kell jópofizni, nagyon dobogott a szívem és elkezdtem sírni
– mondta, és ezzel olyan gyakori panaszt fogalmazott meg, amit sokan maguk sem mernek kimondani. A népszerű hely, a kötelező társasági jelenlét és a folyamatos megfelelési kényszer végül egy pánikrohamhoz vezetett.
Azt hitte korábban, hogy a pánikroham egyszerű hiszti
Sipos Dani arról is beszélt, hogyan gondolkodott korábban az ilyen helyzetekről: „Én előtte azt gondoltam, hogy ez bullshit, gyenge, akivel ez történik meg. Azt hittem, alkalmatlan az életre az, akinek ilyen problémái vannak” – magyarázta.
A saját élményei azonban azzal szembesítették, hogy a pánikbetegség nem gyengeség, hanem egy nagyon is valós és sokakat érintő állapot. Hozzátette: „Ahogy idősödik az ember, kiderül egy csomó ismerőséről, mennyi problémája van, az egy másik kérdés, hogy valóban alkalmatlanok lennénk az életre a spártaiak korában”.
Fizikálisan is elhagyta magát
A komoly témák mellett persze a humora sem veszett el: Rubint Réka egyik edzésvideójáról is megemlékezett, nem kis öniróniával: „Rubint Réka videónál a nyolcadik guggolásnál azt hittem, összef*som magam. Korrekt bojler testem van” – mondta nevetve, bizonyítva, hogy a legnehezebb témák közepette is megmaradt benne az a fajta játékosság, ami miatt a hallgatók annyira kedvelik.
A Csibész Boiz epizódjában Sipos Dani nemcsak a saját történeteit osztotta meg, hanem sokak számára kapaszkodót is adott azzal, hogy beszélt arról, amit sokan titkolnak.
