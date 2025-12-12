RETRO RÁDIÓ

Sokkoló vallomást tett az Ázsia Expressz sztárja: „Dobogott a szívem és elkezdtem sírni...”

Nem mindennapi vallomást tett Sipos F. Tamás fia. Az Ázsia Expressz sztárja pánikrohammal küzdött egyik fellépésén.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.12. 05:30
Ázsia Expressz Sipos F. Tamás pánikroham vallomás

Sipos F. Tamás fia, Sipos Dani meglepően őszintén beszélt saját démonairól a Csibész Boiz podcast legújabb adásában, ahol nemcsak a pánikrohamairól, hanem a hétköznapi félelmeiről és testképéről is kendőzetlenül vallott. A podcastben korábban olyan vendégek fordultak már meg, mint Mihályfi Luca, Schóbert Lara vagy Fehér Krisztián. Az Ázsia Expressz korábbi versenyzője miközben a vendégét faggatta, önmaga is váratlanul megnyílt.

Az Ázsia Expressz egyik felejthetelen párosát alkották.
Sipos F. Tamás és fia egykor az Ázsia Expresszben is bizonyította rátermettségét (Fotó: Bors)

Durva vallomást tett az Ázsia Expressz sztárja

Elmesélte azt a bizonyos estét, amikor az ötödik bulija volt a héten, és már az indulásnál érezte, hogy valami nincs rendben.

Mentem az Ötkertbe, attól stresszeltem be, hogy megint mennyi emberrel kell jópofizni, nagyon dobogott a szívem és elkezdtem sírni

– mondta, és ezzel olyan gyakori panaszt fogalmazott meg, amit sokan maguk sem mernek kimondani. A népszerű hely, a kötelező társasági jelenlét és a folyamatos megfelelési kényszer végül egy pánikrohamhoz vezetett.

Azt hitte korábban, hogy a pánikroham egyszerű hiszti

Sipos Dani arról is beszélt, hogyan gondolkodott korábban az ilyen helyzetekről: „Én előtte azt gondoltam, hogy ez bullshit, gyenge, akivel ez történik meg. Azt hittem, alkalmatlan az életre az, akinek ilyen problémái vannak” – magyarázta. 

A saját élményei azonban azzal szembesítették, hogy a pánikbetegség nem gyengeség, hanem egy nagyon is valós és sokakat érintő állapot. Hozzátette: „Ahogy idősödik az ember, kiderül egy csomó ismerőséről, mennyi problémája van, az egy másik kérdés, hogy valóban alkalmatlanok lennénk az életre a spártaiak korában”.

 

Fizikálisan is elhagyta magát

A komoly témák mellett persze a humora sem veszett el: Rubint Réka egyik edzésvideójáról is megemlékezett, nem kis öniróniával: „Rubint Réka videónál a nyolcadik guggolásnál azt hittem, összef*som magam. Korrekt bojler testem van” – mondta nevetve, bizonyítva, hogy a legnehezebb témák közepette is megmaradt benne az a fajta játékosság, ami miatt a hallgatók annyira kedvelik.

A Csibész Boiz epizódjában Sipos Dani nemcsak a saját történeteit osztotta meg, hanem sokak számára kapaszkodót is adott azzal, hogy beszélt arról, amit sokan titkolnak.

 

