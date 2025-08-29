Most egy kicsit irigyek vagyunk: Jákob Zoli megmutatta a kilátást az ötcsillagos hotelszobájából

Jákob Zoli szeret utazni – ez teljesen nyilvánvaló az Instagram-oldalára feltöltött fotói és videói láttán. Most éppen Barcelonából jelentkezett be. A milliárdos a Gunman című Sean Penn, illetve a Karate kölyök-filmekre épült Cobra Kai című tévésorozatból ismerős ötcsillagos W hotelben szállt meg. S ha már ott volt, megmutatta a kilátást...

Jákob Zoli nem csak a tűzpiros Ferrarijait szereti, de az utazást is

Nem gondoltam, hogy a barcelonai W hotel sarokszobájából ilyen kilátás nyílik! Végig látom az egész tengerpartot meg magamat is (kukkant bele a mobiljával az impozáns lakrész egyik útjába kerülő, hatalmas tükörbe). És reggel, amikor felébredek, látom Gaudi Sagrada Famíliáját innen az ágyból

– meséli és mutatja Jákob Zoli, miközben azért felvillan a gigantikus teraszon helyet kapott jakuzzi is.

Őszintén: egy kicsit most irigyek vagyunk.