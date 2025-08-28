Feldobott lábakkal örökíttette meg kedvencét a Házasság első látásra sztárja

Bár a Házasság első látásra című realityben a férjével „együtt egy kiskutyát is kapott” Gyöngyi, Csabival való válása után eb nélkül maradt a műsor szexi szépsége. Ez ellen pedig végül ő maga tett tavaly nyáron, amikor is gazdija lett egy harlekin tacskónak, Benjinek. Azóta is elválaszthatatlanok. Sőt!

Feldobott lábakkal örökíttette meg kedvencét a Házasság első látásra című realityből ismert Gyöngyi (Fotó: tv2)

Mióta megvan az én kis »bolondgombám«, tudtam, hogy nagyon szeretnék majd róla egy kis tetoválást. Imád ebben a »feldobott lábak« pozícióban fetrengeni, így mindenképpen valami rá legjobban hasonlító tetoválást szerettem volna elkészíttetni. (...) Egyszerűen imádom az új tetkómat!

– írta Instagram-oldalán Gyöngyi, ahol két fotó segítségével meg is mutatta a kész művet!