Feldobott lábakkal örökíttette meg kedvencét a Házasság első látásra sztárja

Régi vágya teljesült a reality egyik nagy kedvencének.
Bár a Házasság első látásra című realityben a férjével „együtt egy kiskutyát is kapott” Gyöngyi, Csabival való válása után eb nélkül maradt a műsor szexi szépsége. Ez ellen pedig végül ő maga tett tavaly nyáron, amikor is gazdija lett egy harlekin tacskónak, Benjinek. Azóta is elválaszthatatlanok. Sőt!
Mióta megvan az én kis »bolondgombám«, tudtam, hogy nagyon szeretnék majd róla egy kis tetoválást. Imád ebben a »feldobott lábak« pozícióban fetrengeni, így mindenképpen valami rá legjobban hasonlító tetoválást szerettem volna elkészíttetni. (...) Egyszerűen imádom az új tetkómat!
– írta Instagram-oldalán Gyöngyi, ahol két fotó segítségével meg is mutatta a kész művet!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.