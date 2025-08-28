RETRO RÁDIÓ

Feldobott lábakkal örökíttette meg kedvencét a Házasság első látásra sztárja

Régi vágya teljesült a reality egyik nagy kedvencének.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.28. 12:00
Módosítva: 2025.08.28. 12:51
Házasság első látásra Gyöngyi kutya tetoválás

Bár a Házasság első látásra című realityben a férjével „együtt egy kiskutyát is kapott” Gyöngyi, Csabival való válása után eb nélkül maradt a műsor szexi szépsége. Ez ellen pedig végül ő maga tett tavaly nyáron, amikor is gazdija lett egy harlekin tacskónak, Benjinek. Azóta is elválaszthatatlanok. Sőt!

gyöngyi csabi
Feldobott lábakkal örökíttette meg kedvencét a Házasság első látásra című realityből ismert Gyöngyi (Fotó: tv2)

Mióta megvan az én kis »bolondgombám«, tudtam, hogy nagyon szeretnék majd róla egy kis tetoválást. Imád ebben a »feldobott lábak« pozícióban fetrengeni, így mindenképpen valami rá legjobban hasonlító tetoválást szerettem volna elkészíttetni. (...) Egyszerűen imádom az új tetkómat!

– írta Instagram-oldalán Gyöngyi, ahol két fotó segítségével meg is mutatta a kész művet!

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu