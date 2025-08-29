Megrázó vallomást tett a hollywoodi legenda: nem tud beszélni

George Clooney elárulta, hogy nem tud beszélni, amikor a minap ismét megjelent a vörös szőnyegen, miután egy súlyos arcüreggyulladás miatt ki kellett hagynia a Velencei Filmfesztivál sajtótájékoztatóit.

Betegsége ellenére is megjelent George Clooney a vörös szőnyegen / Fotó: Northfoto

George Clooney egészségügyi problémái után újra a vörös szőnyegen

A négyszeres Golden Globe-díjas színész nemrég megjelent legújabb filmje, a Jay Kelly világpremierjén, és gyönyörű feleségével, Amal Clooney oldalán pózolt a vörös szőnyegen.

Több alkalommal is látták, ahogy a színész a torkát fogja, mire a közönséghez fordulva elmagyarázta:

Nem tudok beszélni!

A sztár állítólag össze volt törve, amiért nem tudott részt venni a Jay Kelly sajtótájékoztatóján, amelyen többek között Adam Sandler, Laura Dern és Billy Crudup is jelen volt Velencében, sőt az esti közös vacsorán is részt vettek.

Még a filmsztárok is megbetegszenek

- nyilatkozta Noah Baumbach, a film rendezője.

Az Oscar-díjas színész végül gond nélkül teljesítette a félórás vörös szőnyeges szereplést, ahol a stábtagokkal együtt fotózkodott. Bár Clooney a közönségnek jelezte, hogy nehézségei vannak a beszéddel, ő és Amal ragyogtak a reflektorfényben. A filmben Clooney egyébként a címszereplőt, Kellyt alakítja, egy híres filmsztárt, míg Sandler az odaadó menedzsert játssza, akik együtt indulnak neki egy európai önismereti utazásra - írja a Mirror.

A rendező, Baumbach elárulta, hogy a forgatókönyvet kifejezetten Clooney számára írta:

A karakter a film nagy részében önmaga elől menekül, kerül, próbál rejtőzködni. George-tól azt kértem, hogy miközben ezt a szerepet játssza, fokozatosan egyre többet mutasson meg saját magából.