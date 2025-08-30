Béres Anett: Szerelmes vagyok...

Míg tavaly az Ázsia Expresszben a Távol-Keleten járt Sáfrány Emese oldalán, majd a légtornásszal Spanyolországba is eljutott Béres Anett. Idén a magyar tenger partján, Siófokon nyaralt, és egy szívből jövő vallomást tett az Instagram-oldalán.

Béres Anett 2024-ben Sáfrány Emesével bejárta a mesés keletet és megnyerte az Ázsia Expresszt, idén a magyar tengert választotta (Fotó: TV2)

Szerelmes vagyok a Balatonba.

– írta Anett. A rajongók, miután olvasták kedvencük bejegyzését, szintén szerelmet vallottak – Béres Anettnek!

„Én meg beléd.... :)”

„Én meg beléd! Bomba csaj vagy!”

„Én is szerelmes vagyok a Balatonba meg beléd is.”

„Én meg a lábadba, az arcodba, a hangodba, a többit hagyjuk!”

– sorjáztak a hozzászólások. Anett fotóját látva nem csoda, hogy sokan szerelemre lobbantak iránta!