Béres Anett: Szerelmes vagyok...

Több sem kellett a rajongóknak, beindult a kommentcunami!

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.30. 10:00
Míg tavaly az Ázsia Expresszben a Távol-Keleten járt Sáfrány Emese oldalán, majd a légtornásszal Spanyolországba is eljutott Béres Anett. Idén a magyar tenger partján, Siófokon nyaralt, és egy szívből jövő vallomást tett az Instagram-oldalán.

Béres Anett Ázsia Expressz
Béres Anett 2024-ben Sáfrány Emesével bejárta a mesés keletet és megnyerte az Ázsia Expresszt, idén a magyar tengert választotta (Fotó: TV2)

Szerelmes vagyok a Balatonba.

– írta Anett. A rajongók, miután olvasták kedvencük bejegyzését, szintén szerelmet vallottak – Béres Anettnek!

„Én meg beléd.... :)”

„Én meg beléd! Bomba csaj vagy!”

„Én is szerelmes vagyok a Balatonba meg beléd is.”

„Én meg a lábadba, az arcodba, a hangodba, a többit hagyjuk!”

– sorjáztak a hozzászólások. Anett fotóját látva nem csoda, hogy sokan szerelemre lobbantak iránta!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
