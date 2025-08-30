Béres Anett: Szerelmes vagyok...

Több sem kellett a rajongóknak, beindult a kommentcunami!
Míg tavaly az Ázsia Expresszben a Távol-Keleten járt Sáfrány Emese oldalán, majd a légtornásszal Spanyolországba is eljutott Béres Anett. Idén a magyar tenger partján, Siófokon nyaralt, és egy szívből jövő vallomást tett az Instagram-oldalán.
Szerelmes vagyok a Balatonba.
– írta Anett. A rajongók, miután olvasták kedvencük bejegyzését, szintén szerelmet vallottak – Béres Anettnek!
„Én meg beléd.... :)”
„Én meg beléd! Bomba csaj vagy!”
„Én is szerelmes vagyok a Balatonba meg beléd is.”
„Én meg a lábadba, az arcodba, a hangodba, a többit hagyjuk!”
– sorjáztak a hozzászólások. Anett fotóját látva nem csoda, hogy sokan szerelemre lobbantak iránta!
