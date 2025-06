Túl a szakításon: két nővel vigasztalódik a Házasság első látásra sztárja – Videó

A TV2-n nagy sikerrel bemutatott Házasság első látásra című reality első évadában a hat pár közül egyedül Gyöngyi és Csabi döntött úgy, a műsor után is házaspárként folytatja. Bár sokan drukkoltak nekik, végül ők is a válás mellett döntöttek. Csabi ugyanakkor nem sokáig maradt egyedül, hamar rátalált az új szerelem, az új kapcsolat pedig szépen szárba szökkent, idővel sor került az eljegyzésre is. Ám hősünk a 40. születésnapján szembesült a fájdalmas döntéssel: ebből nem lesz házasság, a lány aznap szakított vele.

Csabi hamar túltette magát a Gyöngyivel kötött házassága felbontásán, s úgy tűnik, pár hónap alatt menyasszonya szakításán is átlendült (Fotó: tv2)

Csabi maga alá került, ám a realityből ismert csupa szív Geri úgy döntött: pátyolgatja barátja lelkét. Közös programokat szervezett, igyekezett visszarángatni Gyöngyi exét az életbe. S hogy ez menyire jól sikerült, azt tökéletesen bizonyítja Csabi friss Instagram-videója, melyen két lánnyal egyszerre próbálta ki az egyik élményfürdő különleges csúszdáját. Lehet, hogy tényleg túltette magát a legutóbbi exén és egyszerre két lánnyal is vigasztalódik?

Nézd meg az alábbi, beszédes videót!