Váratlan bejelentéssel sokkolt a világhírű énekes, otthagyja a legendás bandát

A világhírű rockbanda, a Foreigner 2026-ban ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját. A banda azonban most hatalmas bejelentést tett, énekesük, Kelly Hansen ugyanis elhagyja a zenekart. Az énekesi pozíciót a zenekar gitárosa, Luis Maldonado fogja ezután betölteni. A 64 éves rocksztár a héten egy televíziós fellépés során, az NBC The Voice című műsorában jelentette be távozását - írja a People.

A banda 50 év fennállása alatt többször is váltotta a zenészeit, de a zenekar eredeti hangzását mindvégig megőrizték. Az énekes 20 éven keresztül képviselte a bandát, és gyorsan erős rajongótábort gyűjtött maga köré.

Hansen az előadás alatt, élő adásban adta át zenésztársának a pozícióját. A dalt még Kelly kezdte el, de a bejelentést követően mikrofonnal a kezében Luis lépett a középpontba, és fejezte be az előadást. A zeneszám végén a két rocklegenda együtt énekelt el pár sort, a nézők legnagyobb örömére, akik felállva tapsolták meg a zenészeket.

A nyár végétől kezdve új ember fogja énekelni nektek a dalokat, a barátom, Luis Maldonado

- mondta el a zenekar frontembere, aki szeretettel gondol zenésztársaira, nincs közöttük harag. Kelly elmondása szerint: