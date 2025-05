Ezért beszél most mindenki DJ Dominique Fergeteg Partyjáról – tízezer ember nem tévedhet!

Tízezer ember tombolt a Papp László Budapest Sportarénában, ahol DJ Dominique olyat vitt véghez, amire eddig egyetlen hazai lemezlovas sem vállalkozott: világsztárokat – többek között az Ace of Base-t, a Las Ketchupot, Francesco Napolit – és hazai ikonokat hívott össze egy látványos, pörgős és érzelmekkel teli show-ra – a saját rendezésben. A Fergeteg Party nemcsak nevében volt az, hanem a valóságban is: ötórányi slágercunami, húsznál is több fellépő és egy DJ, aki ezúttal nemcsak zenét szolgáltatott, hanem történelmet is írt.

DJ Dominique Fergeteg Partyja fergetegesre sikeredett (Fotó: Balogh Alex)

DJ Dominique koncertjét elképesztő munka előzte meg

„Úgy tudom, hogy lemezlovas önmagában még nem csinált ilyet Magyarországon” – mondta DJ Dominique, azaz Várkonyi Attila, utalva arra, hogy ő nem csupán műsorvezetőként vagy háttéremberként volt jelen, hanem teljes kreatív kontrollt vállalt a show felett. A Fergeteg Party koncepcióját több mint egy évig csiszolta, mire elnyerte végleges formáját: „Az volt a lényege, hogy külföldi és hazai sztárok a Fergeteg Party vendégeként léptek fel. Bele voltak integrálva a show-ba”– árulta el a DJ édesapa.

A több mint húsz fellépő és az ötórányi műsor nem kis logisztikai kihívást jelentett, mégis gördülékeny és feszes tempójú program kerekedett belőle:

Ennek az a titka, hogy nem kell mindenkinek a repertoárját végighallgatni. Háromnál több zenét egy előadó sem énekelt. A legnagyobb slágerek csendültek fel, nem fulladt unalomba, hiszen nem volt egy pillanatig sem megállás

– fogalmazott Dj Dominique.

DJ Dominique koncertje bővelkedett megható pillanatokban (Fotó: Balogh Alex)

Cipőről is megemlékeztek

A show nemcsak látványos volt, de érzelmileg is megérintette a közönséget. A Republic frontemberére, Cipőre is emlékeztek, aki idén lenne 60 éves:

„Nekem nagyon jó barátom volt, nem csak szakmailag tiszteltem” – mesélte Dominique meghatottan.

A színpadon olyan ikonok is feltűntek, mint Soltész Rezső, aki óriási sikert aratott a Szóljon hangosan az énekkel. A meghívottak között volt Csonka András is, aki ezúttal nem a tűző napon volt kénytelen énekelni néhány ember előtt, hanem egy tízezer fős közönséget szórakoztathatott. DJ Dominique szerint akkor komoly szakmai alázatról adott tanúbizonyságot a Ding-Dong énekese, hogy nem hagyta cserben azt a kevés rajongót, akik a rekkenő hőségben is megtisztelték őt a jelenlétükkel.