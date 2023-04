"A kislányunk okosabb, mint a korosztálya!" – Az apaságról vallott DJ Dominique

Nem bánja, sőt örül annak, hogy viszonylag későn lett apuka DJ Dominique, a retro zenék szerelmese. Azt mondja, éppen akkor jött a kis Lilien Kinga, amikor kellett. A lemezlovas 55 évesen lett apuka, és minden pillanatát imádja, s habár nem mindig könnyű, feleségével habozás nélkül mondanának igent egy második lurkóra.

DJ Dominique szép családdal büszkélkedhet Fotó: Facebook

Okosabb a koránál

A Retro Rádió műsorvezetője, Várkonyi Attila imádja kislányát, aki szépen fejlődik, mi több, koránál fejlettebb az intelligenciája.

Hiába, hogy még csak hároméves, olyan dolgokat csinál, mint egy 4 vagy 5 éves gyerek: számol, nagyon közlékeny, korához képest is nagyon okos kislány, okosabb, mint a korosztálya! Anyukája is látja ezt, mert ő ráadásul szakember. De lehet hogy elfogult vagyok, mindenesetre nagyon szép, tökéletes kisbaba!

– újságolta igazi apai büszkeséggel a zenész, aki szerint már jöhetne az újabb baba.

"Mivel Kingának és nekem is nagyon jó a testvéreinkkel a kapcsolatunk, emiatt már gondolkozunk, hogy akár újra bővülhetne a család. Feleségemnek ráadásul ikertestvére van, így nálunk is benne van a pakliban az, hogy ketten lesznek legközelebb" – mesélt erről korábban Várkonyi, aki azt is elmondta, hogy nem mindenki tud osztozni a lelkesedésében, a nagy korkülönbséggel járó egészségügyi kockázatok miatt féltik a párost sokan.

Nagyon sokan féltettek bennünket, hogy talán késő már egy baba nekünk, hiszen Kinga is már a 30-as, én pedig jócskán az ötvenes éveinket tapostuk, de mi azt gondoltunk, most találtunk egymásra, és igazi szerelembabaként fogant meg ő. Nem is akármikor, a nászéjszakán történt

– árulta el a lemezlovas, holott feleségének a doktorok azt is mondták, hogy nem lesz könnyű áldott állapotba kerülnie. Szerencsére a természet viszont Attiláék mellett volt, így megszülethetett a most 3 és fél éves Lilien Kinga, aki már szintén várja, hogy tesója szülessen.