A neurológus szerint ez a dal az agy turbója – Hallgatnod kell, ha fókuszra vágysz

Egy 18. századi klasszikus zenemű lehet a modern multitasking világ legjobb koncentrációs eszköze – legalábbis Friederike Fabritius neurológus szerint, írja a New York Post. A „The Brain-Friendly Workplace” című könyv szerzője immár évtizedek óta Johann Sebastian Bach „Goldberg-variációira” esküszik, ha fókuszálni kell.

Amikor koncentrálnom kell, mindig ugyanazt a zenét hallgatom, és szinte azonnal flow-állapotba kerülök

– nyilatkozta Fabritius a Parade magazinnak.

A módszer lényege egyszerű: ha mindig ugyanazt a zenét hallgatjuk munka vagy tanulás közben, az agyunk elkezdi ezt összekapcsolni a fókuszidővel, így kialakul egyfajta „szertartás”, ami segít elmélyülni.

De valóban Bach a legjobb választás? Dr. Erin Hannon, a Nevadai Egyetem pszichológusprofesszora szerint a klasszikus zene jó kiindulópont lehet – de nem feltétlenül univerzális megoldás. Szerinte olyan zenéket érdemes választani, amelyek tempója lassú vagy közepes, ritmusa kiszámítható, és nem tartalmaz túl sok zajt vagy disszonanciát.

Egy 2022-es kutatás is megerősíti a zene fókuszra gyakorolt pozitív hatását. Az OnePoll által végzett felmérés szerint azok a diákok, akik tanulás közben zenét hallgatnak, nagyobb eséllyel rendelkeznek 3.2 fölötti tanulmányi átlaggal. Az is kiderült, hogy a fiatalabb korosztály (18–25 év között) 58%-a hallgat zenét tanulás közben, míg az 58–76 év közöttieknél ez az arány csak 41% volt.

A válaszadók nemcsak klasszikus zenét említettek kedvencként: Agnes Obel „Riverside” című dala és Drake „God’s Plan”-je is szerepelt a legtöbbet hallgatott tanulási zenék között.