Kórházból a hegytetőre: Ez indította el a magyar zenész szenvedélyét

Sipos F. Tamással csevegve az ember hamar átértékeli a sporthoz való, szinte nem, vagy csak alig létező viszonyát. Különösen, ha nem megyünk el a tény mellett, hogy az énekes idén lépett a 62. életévébe. Persze az is igaz, hogy adott már némi leckét elszántságból és kitartásból, amikor a fiával belevágtak az Ázsia Expressz negyedik évadának kalandjába. De térjünk vissza a mába, hiszen Sipos F. Tamás komoly kihívások elé néz, melyekhez olyan társakat keres, akik szintén szenvedélyesen kerékpároznak és képesek, akár napi több száz kilométert is belepakolni a drótszamarukba. Mert, hogy az énekes nem csak, hogy képes rá, de hosszú évek óta meg is teszi.

Sipos F. Tamás nem csak a zenélést szereti szenvedéllyel, de a kifullasztó, hegyi túrákat is (Fotó: Mediaworks)

Sipos F. Tamás: „Vaklárma volt, de én figyelmeztetésnek vettem”

„Hát legyen, kezdem az elején, csak hogy meglegyen a kívánt, drámai felütés!

Úgy 20 évvel ezelőtt egy zenés, kocsmai kalandozás után, mentő vitt el a kórházba, infarktus gyanúval.

Ugyan hamar kiderült, hogy vaklárma volt, de én figyelmeztetésnek vettem. Ez után kezdtem komolyabban érdeklődni a hegységek és dombságok kerékpáros meghódítása iránt. Eleinte, úgy ötször álltam meg a Hármashatár-hegyen fölfelé, ma pedig egy-egy komolyabb túra során, szinte észre sem veszem, ha kilométereken keresztül egy kaptatón nyomulok” – kezdte az Origónak Sipos F. Tamás, aki persze nem csupán hirtelen ötlettől vezérelve kezdett bele a komolyabb, bringás kalandokba.

A népszerű énekes, nem csak Tolnát és Baranyát járta már be drót szamara nyergében (Fotó: Facebook)

„Ember és gép eggyé vált, és megpecsételődött a közös sorsunk”

„Amikor a fiam felcseperedett, előszedtem egy régi biciklit és megtanítottam őt tekerni, ahogyan azt egy apának kell. Együtt jártuk a környéket. Aztán jött a már említett aprócska szívzavar, ami a kórházban ért véget és egyúttal megérett bennem az igény egy komolyabb trekking-bringára. El is mentem egy szakboltba, ahol már kinéztem a kirakatban álló szépséget. Alapvetően nem kedvelem, ha egy eladó el akar tántorítani az eredeti célomtól, de akkor, hagytam magam rábeszélni egy jóval komolyabb bicajra. Ahogy a nyergébe ültem, megtörtént a csoda… Ember és gép eggyé vált, és megpecsételődött a közös sorsunk. Persze a végleges egymásra találáshoz még haza kellett szaladnom, mert kétszer annyi pénzre volt szükség az adás-vételhez, mint amennyit magammal vittem, de nem bántam.

Végül, életem egyik legjobb döntésének bizonyult

– mesélte a lapnak Sipos F. Tamás.