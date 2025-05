Görög Zita szíve az M7-es autópályán állt meg: az egész ország ledöbbent

Nem mondom, hogy nem állt meg a szívem egy pillanatra, amikor tegnap az M7-esen szembejött velünk egy sofőr, de aztán megérkeztünk a lányokkal a vb-re , amire pár hónappal ezelőtt kvalifikálták magukat. Izgalmas hét lesz. Szorítsatok az After School Dance táncosainak is! Én minden magyar versenyzőnek drukkolok, és minden táncosnak tapsolni fogok, mert tudom, mekkora meló felkészülni egy versenyre. Minden gyereknek jár a taps és az elismerés, függetlenül attól, mit sportol. Nem szeretem, amikor egymás csapatait, gyerekeit szidják mellettem, főleg utánpótlássportban. Adjuk meg a tiszteletet, így tanítjuk őket is arra.