Paris Hilton: „Éveken át Barbie-maszkot viseltem!”

Valaha csak hotellánc-örökösnőnek és üresfejű partilánynak tartották, ám felnőtt, és mára nemcsak jó feleség és anya lett, de sikeres üzletasszony és popsztár is. Paris Hilton tudatosan játszott egykor szerepet, ahogy most a gyerekeit is tudatosan neveli – másként.