Los Angeles tűz miatt szenved: Paris Hilton nagylelkű adománya sokaknak segítség

A hétvégén meglátogattam közülük néhányat és vittem nekik meglepetéseket is, hogy feldobjam a napjukat. Megtiszteltetés volt velük tölteni az időt és tanúja lenni annak, hogy mennyire erősek, még ilyen elképzelhetetlen veszteségek mellett is. Szívszorító volt hallani a történeteiket, hogy mindent elvesztettek a tűzben, de arra is emlékeztetett, mennyire fontos, hogy összefogjunk és segítsünk