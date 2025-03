A Nagy Duett: nem hiszed el, mit csinál Lékai-Kiss Ramóna, mielőtt színpadra lép

Szórakoztató és drámai pillanatokból a TV2 visszatérő műsorának második adásában sem volt hiány. A Nagy Duett még versenyben maradt sztárpárjai mindent megtettek, hogy produkciójukkal levegyék lábukról a szigorú zsűrit és a nézőket. Lékai-Kiss Ramóna és partnere, Brasch Bence a Grease című film egyik ikonikus duettjét adták elő hatalmas sikerrel, a zsűritől 38 pontot kaptak.

A Nagy Duett című műsorban Lékai-Kiss Ramóna párja Brasch Bence Fotó: Bánkúti Sándor

A Nagy Duett: Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence újabb különleges produkcióra készülnek

A gyönyörű műsorvezető és szintén színész partnere már az első élő show-ban is maradandót alkottak, a Bagossy Brothers Olyan ő című dalát adták elő. A Nagy Duett zsűrijének leesett az álla, senki sem tudta, hogy Lékai-Kiss Ramónának ennyire jó hangja van.

„Nagyon jól éreztük magunkat múlt hét vasárnap is a színpadon, de azért volt igazán különleges a produkciónk, mert Bence tényleg a szülőszobába rohant a stúdióból, és megszületett a kisfia. Ilyen nem minden hétvégén adatik meg, de így, hogy A Nagy Duett első élő adásában megtörtént, nagyon boldogok voltunk. Miközben fent voltunk a színpadon, azért szurkoltunk, hogy minden rendben legyen »otthon« Bencééknél” – mondta a TV2 sztárja, majd az újdonsült édesapa hozzátette. – „Szerencsére minden rendben is volt, úgyhogy nagyon boldog vagyok.”

A népszerű színész azt is elárulta, hogy igyekeznek hétről hétre újabb kihívásokat állítani maguk elé.

„Most egy mozgásos, könnyednek tűnő, ámbár nehéz énekelnivalót tűztünk ki, a zsűri és a nézők véleménye alapján sikerült, így megyünk tovább. A jövő heti produkcióról nem árulhatunk el sokat, annyi biztos, hogy muzikális, nagyon különleges dal lesz, remélhetőleg mi is hozzá tudjuk majd tenni azt, amitől még különlegesebb lesz!”

A show-műsor első adásában is lenyűgözte a zsűrit a sztárpár Fotó: Bors

Rami nagyon izgul színpadra lépés előtt

A népszerű színész azt is elárulta, hogy partnerével úgy könnyű dolgozni, hogy közben nehéz is.

„Rami folyamatosan ki akarja magából hozni a maximumot, és emiatt nem az van, hogy én mondok valamit, hogy ezt így csináljuk, és ok, hanem ahhoz ő még hozzáteszi a saját gondolatait, és onnan közösen megyünk tovább, és ez nagyon jó, működik. Nem is úgy gondolok magunkra, mint mester és tanítványa. Ez egy közös alkotó folyamat, ami közben egymástól tanulunk, én is tanulok sok mindent Ramitól, remélem, ő is tőlem. S ha ez összeáll, akkor tud valami jó dolog születni!”