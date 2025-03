"A feneked plusz tíz pont" - Liptai Claudia nem fogta vissza magát

Ahogy a múlt heti adásban, úgy Lékai-Kiss Ramóna most is Brasch Bence párjaként lépett a színpadra, ezúttal a Grease című musical slágerével. A felkészülés nem lehetett könnyű számukra, az énekes ugyanis a múlt héten édesapa lett, így nem csoda, ha a gondolatai a családja körül forognak. Úgy tűnik azonban, hogy a sok esemény csak lendített a pároson, aki ezúttal is lenyűgözte a zsűrit és a közönséget.

Lékai-Kiss Ramóna a hangja mellett bomba alakjával is ellopta a showt, amit Liptai Claudia sem hagyott szó nélkül.

A feneked plusz tíz pont

- bókolt Ramónának a műsorvezető. Ezután pedig a zsűri sem tehetett mást, 9, illetve 10 pontot adtak a versenyzőknek!