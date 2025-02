A szerelmesek napjának közeledtével a sztárvilág is felbolydult, és ki-ki a maga módján igyekezett párja tudtára adni az érzéseit. Ám akadt olyan is, akinek eddig rejtegetett nagy titkáról hullt le a lepel. A Házasság első látásra sztárjai és Rácz Jenő sem hagyták unatkozni a rajongókat. Mutatjuk a hét legizgalmasabb sztárhíreit.

Gaál Zoltán egy új titokról rántotta le a leplet, míg Fördős Zé egy régit teregetett ki Rácz Jenő feleségével kapcsolatban (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplőinek élete a műsor után is izgalomban tartja a nézőket, hiszen folyton arra kíváncsiak kik között szövődik új szerelem. Most nagyon úgy tűnik, hogy Geri volt felesége Nagy Renáta és Brumi kerültek közelebbi viszonyba, ami egy fotóval tudattak is a nagy világgal. Ide kattintva meg is nézhetitek a képet. A Házasság első látásra Zoltán számára sem végződött éppen sikeresen, ugyanis Dezső Maricával elváltak útjaik. Ezután úgy tűnt a fogorvost annyira megviselték a történtek, hogy jó ideig nem is szeretne kapcsolatot. De erre most rácáfolt, ugyanis épp a napokban bukott le új párjával. Innen azt is megtudhatod, hogyan derült fény a románcra.

Rácz Jenő házasságával is gond lehet?

A sztárséf és kedvese már túl vannak egy s máson megismerkedésük óta, és a kapcsolatuk nagyon boldognak tűnik. Ám arra senki nem számított, hogy ez így fog alakulni, pontosabban talán csak egy valaki. Fördős Zé és Sárközi Ákos is őszintén elmondta a véleményét Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra kapcsolatáról, bár a két vélemény szinte ég és föld.

Rácz Jenő és Gyuricza Dóra kapcsolatára nem sokan fogadtak volna (Fotó: Szabolcs László)

Radics Gigi új párja mellett végre boldog

Sokakat meglepett, amikor kiderült, hogy az aranytorkú énekesnő újra szerelmes. Azóta pedig Radics Gigi és Mackó Miki producer nem is lehetnének boldogabbak. Ezt Valentin napon is bebizonyították, nem is akárhogy. Ide kattintva megnézheted. Szandi ugyan nem egy friss szerelemmel rukkolt elő, mégis sikerült hatalmas meglepetést okoznia a rajongóknak. Az énekesnő egy sok évvel ezelőtti fotót talált, amit azonnal meg is osztott a követőivel. Azt is elárulta, hogy a kép épp egy Guns N’ Roses koncert előtt készült és szinte felismerhetetlen rajta.