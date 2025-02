Lebukott! Új párjával kapták le a Házasság első látásra sztárját

Házasság első látásra Zoltán komoly kapcsolati csalódások után döntött úgy, hogy szerencsét próbál a TV2 műsorában, és három szakértő kegyeire bízza magát, hogy megtalálják neki az igazit. Nos, eleinte úgy tűnt, hogy a pszichológusok a legtökéletesebb párt választották a fogdokinak Dezső Marica személyében, azonban később kiderült, hogy nagyot hibáztak. A férfi ugyanis eleinte kedves és türelmes volt feleségével, azonban az egyik párterápia vacsoráján a nagyvilág előtt sikerült megaláznia a jogászt. A kamerák előtt kicsúszott a száján, hogy Maricát nem tartja elég nőiesnek, ahogy vonzónak sem, és egyszerűen nem tud közelebb kerülni hozzá. Természetesen ezek a szavak eljutottak a címzetthez is, aki teljesen összetört ezekután. Ekkor már számítani lehetett arra, hogy a végső döntésnél nem lesz ebből happy end, és akik erre tippeltek, igazuk volt! Arra viszont senki sem számított, hogy majd Zoltán lesz az, akit sokkal jobban megvisel a válás...

Nem szomorkodott sokáig, Házasság első látásra Zoli párja egy szőke szépség (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Zoltán újra szerelmes?

A fogorvos a Ripostnak mesélte el korábban, hogy a eléggé a padlóra került a válást követően, ugyanis a műsorban látott viselkedése miatt rengeteg bántást kapott, amelyek komoly traumákat okoztak neki. Mint mondja: lefogyott, sokáig elzárkózott az emberektől, és nem találta önmagát sem.

„Kicsit magamba fordultam, fogytam tíz kilót. Mondhatnám azt is, hogy valamennyire antiszociális is lettem. Rosszul éreztem magam amiatt, ahogy Maricával viselkedtem, nem akartam őt megbántani. A műsor teljesen más arcomat hozta elő, egy olyat, ami nem is én vagyok. Nem vagyok büszke magamra, de annak örülök, hogy a volt feleségem jól jött ki ebből a házasságból és sok támogatót szerzett maga mellé” – mondta alig egy hónapja a lapnak a fogdoki, aki akkor még azt is megemlítette, hogy jelenleg nem áll készen egy új kapcsolatra. De mint tudjuk, a szerelem nem jelentkezik be előre...

Gaál Zoltán is biztosan meglepődött, mikor megismerkedett a szőke szépséggel, akivel a barátai mellett a születésnapját is együtt töltötte. Bizony, a fogdokit egy fotó buktatta le, na meg az élesszemű netezők, akik rögtön kiszúrták, hogy több lehet szimpla barátságnál a férfi és az őt ölelgető hölgy között. A felvételt egyébként Kovács Reni osztotta meg, aki Dávid Petrával együtt nagyon jó barátságot ápol a fogorvossal, s mivel a társaságuk is közös, jól ismerhetik Zoli új választottját.

