„Fájó volt látni...” – egy ország előtt alázta meg feleségét a Házasság első látásra sztárja

Nem pont úgy alakulnak a Házasság első látásra párosainak kapcsolatai, ahogy egy tündérmesében meg van írva... Sokkal inkább hajaz egy-két házasság egy dél-amerikai szappanoperára, úgyhogy nem is csodálkoznánk, ha egy forgatókönyvírót megihletne mondjuk Rami és Miki, Renáta és Geri vagy éppen Marica és Zoltán románca. Már csak azért is, mert ezeknek a pároknak eléggé mélypontra került a kapcsolata: Miki például a váláson gondolkozik, Renátáról kiderült, hogy képeket küld az exének, és még egyáltalán nincs túl rajta, míg Marica most szembesült azzal, hogy férje egyáltalán nem vonzódik hozzá...

Házasság első látásra Marica most szembesült azzal, hogy férje nem vonzódik hozzá – Fotó: TV2

Házasság első látásra Zoltán: „Mélységesen bánt, hogy megbántottam...”

Nos, ahhoz kétség sem fér, hogy Zoltán kijelentése, miszerint felesége egyáltalán nem szexi számára, és nem tud úgy tekinteni rá, ahogy kellene, kifejezetten bántó volt. Sőt, az sem volt túl szép tőle, hogy bevallotta, mennyire hiányzik neki a csajozás, ahogy az sem, hogy inkább az anyjaként tekint a feleségére. Természetesen ezek a mondatok Maricához is eljutottak, aki nagyon meglepődött a hallottakon, hiszen felé Zoltán egyáltalán nem ezt kommunikálta...

„Nagyon sok barátom küldött videórészletet az adásból, hogy mi történt... Én azt gondolom, hogy kicsit olyan Kész átverés show-ba kerültem. De hát ilyen az élet! Nagyon meglepett, hogy Zoli felém lévő kommunikációja teljesen más volt, mint amit egyébként kifelé kommunikált a külvilágnak. (...) Létezik olyan, hogy őszinteség, egyenesség. Ha valaki nem így viselkedik, akkor megtéveszti, becsapja a másikat... Nem is tudok mit mondani” – fakadt ki az ügyvéd, aki egyébként el is sírta magát férje miatt a műsorban, legalábbis az előzetesből ez derült ki...

Időközben viszont a fogorvos is rájött, hogy tiszteletlen volt a feleségével, ezért az Instagram-oldalán üzent a nézőknek és természetesen Maricának is.

llletlen volt a kijelentésem a vacsora alatt, magam sem értem, hogyan csúszhatott ki ilyen a számon. Mélységesen bánt, hogy megbántottam Maricát. Nagyon fájó érzés volt látni, hogy elsírta magát. Szeretem és tisztelem mint embert, mint nőt, nem akarnék neki soha rosszat.

„Hajlamos vagyok néha gondolkodás nélkül beszélni, de sosem a rossz szándék hajt. Remélem, Maricával is tudom rendezni a helyzetet. A kedves nézőktől is elnézést kérek, ne felejtsétek, emberek vagyunk mind, akik néha hibáznak. Akik jelenleg éles kritikával illetnek, ők sem különbek annál, akit kritizálnak!” – fogalmazott a férfi, hamarosan pedig kiderül, mi lesz ennek a botránynak a vége...