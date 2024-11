Drámai vallomás: Megcsalással vádolták a TV2 sztárját, tönkretette a házasságát a féltékenység

Házasság első látásra: Zoltán két válás után is hisz a Nagy Ő-ben (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: a féltékenység tette tönkre Zoltán házasságát

A szerelemre áhítozó fogorvos egy sóhaj kíséretében árulta el, hogy mindkét házassága kilenc évig tartott. Ráadásul mindkét esetben ugyanaz a dolog okozta a galibát és a könnyeket: az a bizonyos zöld szemű szörny.

„Nekem van egy közvetlen stílusom, és ezt mindkét exfeleségem úgy értelmezte, hogy szeretek ismerkedni nőkkel is, de hát nyilván ez férfiakkal is ugyanúgy megvan ez a stílusom. A féltékenység nagyon megmérgezte mindkét házasságomat. Olyan is történt, hogy átnézték a telefonomat, amit én hagytam is, mert tiszta volt a lelkiismeretem. Ennek ellenére a bizalmat nem tudták megadni nekem. Az első házasságomnál nekem lett elegem ebből a mérgező légkörből, a másodiknál közös megegyezés volt, mert ott igazából kicsit el is hidegültünk egymástól. Ez a második házasság volt a legnagyobb csalódásom! Tényleg beletettem mindent, hogy boldogok legyünk, de valamiért ez mégsem volt elég”

– elmélkedett a Házasság első látásra sztárja, aki egyébként az életvidám és gondoskodó nőket preferálja.