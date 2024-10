Nem titkolózik tovább a TV2: ők a Házasság első látásra új szereplői - galéria

Házasság első látásra - Óriási örömhírt jelentett be a TV2, ugyanis visszatér a csatorna sikerműsora! Az izgalmas párkereső realitybe most is 6 nő és 6 férfi vágott bele, akiknek legnagyobb vágyuk, hogy megtalálják az igazit. Ehhez segítségükre lesz 3 elismert párkapcsolati szakértő, akik tudományos módszerek, és személyes tapasztalatok alapján a műsorba jelentkezők közül megpróbálják azokat a szingliket megtalálni, akik tökéletes társai lehetnek egymásnak. És hogy kik ők? Itt van először Gaál Viktor pszichológus, fő szakterülete az érzelmi intelligencia kutatása. Másodsorban Tóth Melinda pszichológus, aki kötődéssel, elköteleződéssel kapcsolatos problémák kezelésével foglalkozik, illetve ebben az évadban egy új tanácsadó csatlakozik a csapathoz: Nyírő András.

A Házasság első látásra új évada november 18-án startol Fotó: TV2

Házasság első látásra: izgalmas figurák keresik a szerelmet

„Ebben a kísérletben jól kivehető, éles keresztmetszetet kaphatunk azokról társadalmi, egyéni és párkapcsolati problémákról, amelyek beférkőzhetnek két együtt élő ember közé. Nevelőinktől kapott kötődési deficitek, kognitív torzítások, a személyiség fejlődését leláncoló nem működő sémák. Többek között ezekkel találkozhatunk az itt résztvevő hat pár esetében. De ez a kísérlet azt is megmutatja, hogy ha igazán fontos számunkra a házasság, és képesek vagyunk a "mi"-t az "én" elé helyezni, akkor van happy end a történet végén, és átélhetünk boldog katarzisokat is az együttélés folyamán” - mondta Nyírő András.

Emellett a műsor készítői elárulták, hogy a hat esküvő mindegyike lélegzetelállítóan gyönyörű helyszínen volt, a nászutak is káprázatos helyeken zajlottak. Az együttélések tartogatnak romantikus pillanatokat és egyben drámai fordulatokat is, olykor heves vitákkal, melyeknek hol nevetés, hol sírás volt a vége. A pszichológusoktól minden tanácsadáson különböző feladatot kaptak a házaspárok, amikkel a kapcsolatuk fejlődését akarták előidézni. A szakértőknek nem volt könnyű dolga, mert igazán komplex embereket kaptak, akik időnként feladták a leckét.

Most pedig az alábbi képre kattintva ismerd meg a TV2 Házasság első látásra szereplőit!