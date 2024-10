Házasság első látásra: népszerű énekesnő mellett tűnt fel Geri – Videó

Új szerepben látható a Házasság első látásra című realityből megismert Geri, aki ismét kamera elé állt! Ám ezúttal nem egykori felesége, Bogi, hanem Tarján Zsófi énekesnő mellett tűnt fel!

Bogi után Tarján Zsófi mellett találta magát Geri – az egykori férj felkérést kapott a legújabb Honeybeast videóklipbe (Fotó: tv2)

„Köszönöm a felkérést, óriási élmény volt, hogy részt vehettem a klipben! Hallgassátok, nagyon jó a dal!”

– írta Geri a Facebook-oldalán, ahol meg is osztotta a Honeybeast Kavarog című dalának több tízezres nézettségnél járó videóklipjét. Igaz, az első megjelenésénél még nem lehet tudni, hogy a játszóházas jelenetben látható pingvinjelmez Gerit takarja, ám az autós képsorok leleplezik Bogi exét. Miközben Zsófi énekelve vezet, a realityben rendszeresen mosolygó, szimpatikus, csupa szív fiatalember ezúttal fásultan, unottan néz maga elé – a szokatlan rendezői kérés hatására a néző hirtelen nem is tudja hova tenni, hogy honnan is ismeri ezt az embert!

Mivel a klip a „Folyt.köv.” felirattal ért véget, nem kizárt, hogy a feltételezhetően 2025-re várható újabb Honeybeast klipben is szerepet kap Geri.