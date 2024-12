„Játszod itt az úrinőt, amitől hányok” – válni akar a Házasság első látásra párja

Házasság első látásra – Nagyon úgy fest, hogy a végéhez érhetett Zoltán és Marica kapcsolata, ugyanis a férfi kőkemény szavakkal illette a többiek előtt, majd a négy fal között is a feleségét. A fogorvos egyébként már korábban is kijelentette, hogy nem igazán vonzódik Maricához, sőt inkább egy anyukaszerepben látja, mintsem a párjaként. Ám ezt eddig vele nem közölte. Eljött viszont az a pillanat is, hogy kipukkadt a lufi, és Marica megtudta az igazságot, igaz nem pont olyan körülmények között, ahogy kellett volna...

Házasság első látásra Marica válna a férjétől (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Marica válni akar férjétől

A párosok a szerda esti adásban részt vettek egy közös vacsorán, ahol Zoltán mindenki mással el volt foglalva, csak éppen a feleségével nem. Még azt is elmondta a kamerák előtt, hogy neki Rami jön be, és ha teheti, el is hívja randizni, majd miután ezt megosztotta a nézőkkel, a többiek és Marica előtt közölte: nem vonzódik feleségéhez, nem tetszik neki, mint nő, és fogalma sincs, hogy mi lesz ebből. Természetesen a hír sokkolta a feleséget, aki el is sírta magát, hiszen ő végig azt hitte, alakul valami közte és férje között. Ám valójában Zoltán kicsit sem került közel az ügyvédhez...

Nem tehetek róla, hogy nőként nem jössz be. Nem tudom ráerőszakolni magam arra, hogy vonzódjak hozzád. Nem tudok ezzel mit kezdeni. Nem foglak átverni, meg arról áradozni, hogy milyen szép vagy, ha nem tetszel. Én nem vagyok álszent, megmondom őszintén... Ha bánt, akkor bánt, nem tudok vele mit csinálni. Játszod itt az úrinőt, amitől hányok konkrétan

– fogalmazott kicsit sem kedvesen a fogorvos, amire Marica kedvesen csak annyit reagált, hogy levette a gyűrűjét, és faképnél hagyta a férfit.

„Azt érzem, hogy meg vagyok bántva. Volt olyan kapcsolatom, ami azért ment tönkre, mert mikor megkérdeztem tőle, hogy szeret-e, akkor azt mondta, hogy nem tudja. Ott aludtam nála, másnap összepakoltam és hazamentem. Keresse meg a szerelmet, meg azt, akit szeretni tud. Ez a tisztességes. Szerintem nincs miről beszélnünk már...” – mondta Marica, aki nem látja azt, hogy ennek a házasságnak lehet még folytatása. Ám, hogy mi lesz a párterápián, kiderül csütörtökön 19:45-től a TV2-n!