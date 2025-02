Köztudott, hogy Rácz Jenő párja először versenyzőként jelent meg A Konyhafőnökben, de végül elcsavarta a sztárséf fejét. Ezt persze Fördős Zé és Sárközi Ákos első sorból nézhették végig, és meg is volt a véleményük az alakuló románcról. A műsorvezető most, sok év után el is árulta, mit gondoltak a gerlepárról.

Gyuricza Dóra konyhafőnökös szereplése alatt még senki sem gondolta volna, hogy Rácz Jenő felesége lesz (Fotó: Szabolcs László)

Rácz-Gyuricza Dóra kiesése után kezdett randizni Rácz Jenővel, de hamar rájöttek, hogy nem csak egy fellángolásról van szó. A sztárséf és szerelme 2021 augusztusában keltek egybe, majd novemberben bejelentették, hogy első közös gyermeküket várják. A kis Kamilla 2022 áprilisában jött a világra és a család azóta is a lehető legnagyobb harmóniában éli a mindennapjait. Bár amikor először meglátták Dórit a műsorban erre a végkifejletre valószínűleg még ők sem fogadtak volna. Vagy mégis?

Sárközi Ákos és Fördős Zé fogadott Rácz Jenőékre

Ha nem is az első pillanatban, de Gyuricza Dóra kiesésekor már a műsorvezető és Ákos séf is látták, hogy van valami a levegőben, de úgy tűnik, utóbbi nem igazán hitt ebben a szerelemben. Fördős Zé ugyanis Rácz Jenő Instagram-oldalán, egy kommentben árulta el, hogy évekkel ezelőtt fogadást kötöttek erre a kapcsolatra. Ugyanis Zé már szinte biztos volt ebben a kapcsolatban, amikor Ákos még kételkedett.

Ákos itt még szkeptikus, de én már „éljen az ifjú pár” arckifejezéssel tapsikolok! 20 rugóban fogadtunk, hogy összejönnek-e!

– írta Zé viccelődve Rácz Jenő fotójához, és mint tudjuk, az idő valóban őt igazolta.