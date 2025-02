Nanushka Café: a divat és a gasztronómia tökéletes találkozása

Mint arról a Metropol is beszámolt, a New York-i Divathéten a Nanushkba bemutatta legújabb kollekcióját, ami a „Stop to Smell the Roses” nevet kapta, és egy igazi életfilozófiát testesít meg.

Ám nem ez volt az egyetlen nagy dobása a magyar divatmárkának a New York-i Divathéten. Ugyanis egy különleges összefogással, a Happier Groceryvel karöltve megnyitott a Nanushka Café. Ez az együttműködés a divat és az egészséges életmód találkozását ünnepli, és egyúttal egy igazán különleges gasztronómiai élményt kínál. Ennek köszönhetően pedig a Nanushka Café és a Nanushka-kollekció vibráló hangulata összetalálkozott a tudatos étkezés élményével.

A menüben helyet kaptak különböző matcha italok, friss gyümölcslevek, teák és gondosan elkészített desszertek, amelyek az egészséges életmódot és a fenntarthatóságot népszerűsítik. A közösségi médiában is hatalmas visszhangot keltő pop-up kávézó nemcsak a Nanushka rajongóinak, hanem a divatvilág elitjének is egyedi élményt kínált – írja a Life.

A Nanushka Café egy új dimenziót nyitott a luxus és a tudatosság ötvözésében. A magyar divatmárka ezzel is még jobban igyekezett kihangsúlyozni a divat és a fenntarthatóság kapcsolatának fontosságát. Így feltárva a lehetőségét, hogy a divat mellett már az életmód egyéb területeire is kiterjessze filozófiáját. A divathéten bemutatott kávézó tökéletesen illeszkedett ebbe az irányba, bemutatva, hogy a luxus és a fenntarthatóság kéz a kézben járhat.