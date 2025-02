Van minek örülni! Új Nanushka kollekció robbant be! - Fotók

A Nanushka PF25 kollekciója egy életérzés, nemcsak egyszerű divat. A magyar divatmárka mindig is az időtálló stílust és a fenntarthatóságot helyezte az előtérbe. Legújabb kollekciójába pedig nemcsak a divatot követőek lesznek szerelmesek, hanem azok is, akik tudatosan élvezik az élet apró örömeit.

Fotó: Nanushka

A Nanushka New Yorkban mutatta be új, nagy sikerű darabjait, amik elsősorban az élénkén inspiráló életstílust képviselik, ráadásul továbbmenve a nyugalmat és a városi dinamizmus egyensúlyát is megteremtik.

Stop to Smell Rosese nevet kapta a kollekciói, amit egy kedves gyermekkori emlék ihletett meg. Sándor Szandra, a Nanushka alapítója, édesapjával sétálva megtanulta, milyen fontos megállni egy pillanatra és élvezni az élet apró csodáit. Ezt az eszményt a PF25 kollekció minden darabja magában hordozza: letisztult, mégis lendületes dizájnnal és kifinomult részletekkel – írja a Life.

A magyar divatmárka ruhadarabjai kiválóan tükrözik egyszerre a minimalizmust és az organikus formákat is, miközben vintage postai bélyegminták és sportos elemek, valamint a ’90-es évek irodai viseletének a hatásait is kombinálja.

A testhez simuló nadrágok, az elegánsan megkötős ingek és a szoborszerű szegélyek mind a modernitás és a kényelmes elegancia megtestesítői. A vintage rózsamotívumok selyem twill anyagba ágyazva emelik ki a ruhák nőies sziluettjét, miközben a zöld és rózsaszín kontrasztos színvilága friss lendületet kölcsönöz az összhatásnak. A sportos elemek sem maradtak ki: a capri nadrágok, karcsúsított blézerek és kör szoknyák a '90-es évek divatját idézik, míg az Okobor™ technológia segít a kényelmes, mégis formatervezett megjelenés fenntartásában.

De mostanában nem ez az egyetlen nagy és elsöprő sikere a Nanushkának. A friss kollekció mellett egy új élményt is ad a rajongóinak. Ugyanis a Happier Groceryvel közösen megnyílt a Nanushka Café a New York-i Divathéten. Ez az együttműködés a divat és az egészséges életmód találkozását ünnepli, és egy különleges gasztronómiai élményt kínál.