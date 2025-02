Szoros ölelésben, rózsaszínbe öltözve jelentette be az örömhírt Mihályfi Luca és Hegyes Berci: "a hír igaz"

Mihályfi Luca és Hegyes Berci egy egész ország szívébe betáncolták magukat. A Dancing With the Stars 2024-es évadában debütáltak együtt, akkor még csupán táncpartnerekként. Ahogyan azonban a műsor egyre inkább haladt előre, a táncpróbák egyre forróbbak lettek, kettejük között pedig valósággal szikrázott a levegő. Végül nem bírtak ellenállni a tűznek, és összejöttek.

Nagyon szép párt alkot Mihályfi Luca és Hegyes Berci

Szerelmüket csak akkor vallották be a nagyközönség előtt, amikor kiestek a műsorból, azóta azonban mindenki rajong értük, és az ország egyik kedvenc álompárja lett a duójuk. Ahogyan azt a Metropol is megírta, a TV2 nyilvánosságra hozta, kik lesznek az idei Nagy Duett versenyzői, és bizony Mihályfi Luca és Hegyes Berci is megmérettetik magukat. Erről a szerelmes pár is posztolt egyet: