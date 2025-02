Itt a TV2 szenzációs bejelentése: ők lesznek A Nagy Duett sztárpárjai

Egy ország örül annak, hogy végre visszatér a TV2 egyik kedvenc sikerműsora, a Nagy Duett. Már régóta vártuk, hogy ismét felcsillanjon a TV képernyőjén a népszerű show, most pedig nem kell tovább várni, vasárnap esténként ugyanis kezdetét veszi a buli! Most az is kiderült, hogy kik lesznek a párok, valamint hogy kik zsűrizik a versenyt.

A versenyzők már alig várják, hogy megmutassák magukat / Fotó: Ripost

Hét év kihagyás után, március 16-án, vasárnap este jön Liptai Claudia és Till Attila műsorvezetésével a TV2 nagysikerű műsorának hetedik évada. A Nagy Duett megújult ítész csapattal startol, a pult mögött: Kasza Tibi, Szabó Zsófi, Hajós András és Horváth Tamás foglalnak majd helyet - írja a Borsonline.

Új versenyzők mérik össze tudásukat.