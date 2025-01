Így van most a TV2 sztárjának kisfia súlyos autóbalesetük után

Mischinger Péter gyermeke is igazi harcos. A TV2 sztárjának első gyermeke még csak másfél hónapos volt, amikor a húsvéti locsolkodásból hazafelé tartva súlyos balesetet szenvedtek az M3-as autópályán. Petikét a mentősök kórházba vitték, bent is tartották 24 órát, de szerencsére nem volt semmi gond.

A TV2 sztárjának kisfia a baleset óta utálja a gyerekülést és utál kocsikázni (Fotó: Archív)

A TV2 sztárjának kisfia a baleset óta rühelli a gyerekülést

Az Exatlonból megismert Mischinger Péter Vestator szerint hatalmas szerencséjük volt a tavaly húsvéti balesetükkor, mert ha kicsit is előrébb, vagy hátrébb állnak, senki nem maradt volna életben. A TV2 sztárja azt mondja, bár szerencsére kisfiának nem lett semmi baja, azért lett hozománya az ütközésnek.

„Petike azóta is rühelli a gyerekülést és nem szeret autókázni, aminek hangosan hangot is ad” – mesélte Mischinger Péter lapunknak.

Hát, az biztos, hogy nagyon stramm gyerek, olyan, mint az apja. Egyébként sok mindenben hasonlít rám, de sok mindenben az anyukájára is. Például hangos és akaratos, mint én vagyok, amit a televíziónézők is megtapasztalhattak már. De az állandó pakolásban Jucira hasonlít. Állandó program, hogy mindent is kipakol Petike, az anyukája mindent visszapakol, majd kezdődik minden elölről. Mondjuk, ahogy szétpakol, azt is inkább tőlem látta

– tette hozzá nevetve.

Mischinger Péter gyermeke, Petike szeret pakolászni (Fotó: Archív)

Elküldték a munkahelyéről

Mischinger Péter azt is elárulta, hogy kisfia már tipeg, folyamatosan magyaráz, és most éppen egyszerre jön négy foga.

„Ami miatt most megint kicsit kevesebbet alszunk, de ez ilyen. Ráadásul múlt héten elküldtek a munkahelyemről a próbaidő lejárta előtt pár nappal, így most többet tudok a fiammal lenni. Persze sajnálom, hogy vége, hosszú távra terveztem, de hiszek benne, bármekkora közhely, hogy ha egy ajtó bezárul, egy másik kinyílik. Nálam ez mindig így volt, bízom benne, most is így lesz. Addig pedig kiélvezem a családdal töltött időt. Hatalmas könnyebbség egyébként, hogy öcséméktől csak egy ajtó választ el bennünket, kislányuk és Petike három hét különbséggel születtek. Imádják egymást, így amikor meghallják egymás hangját, már menni is kell az ajtóhoz, olyan jó ezt látni!”