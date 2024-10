Mischinger Péter: Ha a gyerekkel van valami, akkor én is megrettenek

Mischinger Péter felesége februárban adott életet első közös gyermeküknek. A TV2 sztárja korábban büszkén mesélte, hogy kisfia nagyon jó baba, aki lassan már 8 hónapos. Mára kialakultak a mindennapok, de a család életében ez rengeteg idő, Mischinger Péter a Metropolnak mesélt arról, mi változott meg benne.

Mischinger Péter élvezi az apaságot, szeretne a lehető legjobb apuka lenni (Fotó: Nagy Zoltán)

„8 hónapos lesz a pici, nagyon gyorsan elment az idő. Mosolygós, nyugodt baba, de cserébe nem alszik sokat. 1-2 héttel ezelőttig minden hajnalban – az éjszakai ébredések mellett – 4 körül ébredt, és már nem aludt vissza. Egész nyáron ilyenkor vittem le sétálni két-három órára, hogy az anyukája pihenjen. A gyereknevelés kétemberes dolog! Ezért én is aktívan kiveszem a részem a körülötte lévő dolgokban, mert nemcsak az édesanyával kell jó kapcsolatot kialakítani, hanem az édesapával is” – mondta az Exatlon sztárja, aki viccesen azt is megjegyezte, hogy a pici mellett rájött arra, kevesebb alvással is tud működni, mint a korábban megszokott 8 óra.

Mischinger Péter hátán is végigfut a hideg

A TV2 sztárja sok mindenben változott, a munkahelyét is úgy választotta meg, hogy ha szükség van rá otthon, akár az oltásokra is el tudja kísérni a párját és a picit. Péter azt is elárulta, bár nem sok dologtól fél, de ha a picivel történik valami, akkor összerezzen.

Bár általában nyugodt a természetem, és hideg fejjel tudok viselkedni, de ha a gyerekkel történik valami, akkor én is megrettenek, olyankor a hátamon is végigszalad a hideg

– mesélte Péter, aki azt is elárulta, nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy Juci a felesége, mert mindent meg tudnak beszélni, még ha fáradtak is.