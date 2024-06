Kiderült! Ezért mondott fel a TV2 sztárja

Az éjszakai felkelésekből is kiveszem a részem, be van osztva, mikor ki kel fel. De persze Juci akkor is felkel, ha én vagyok a soros, szóval ő azért elég fáradt. Nagyon jó anyuka, szeretem nézni, amikor Petikével foglalatoskodik. A kisfiam egyébként hatalmas forma, nagyon cuki, nagyobb celeb lesz, mint én valamikor is voltam.