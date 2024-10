Életveszélyes hurrikán! Szerettei és saját háza miatt retteg az Exatlon sztárja

Egymást érik a pusztító hurrikánok az Egyesült Államokban. Alighogy elhagyta a térséget a Helene, máris megérkezett a Milton névre keresztelt félelmetes, életveszélyes jelenség, amely két nappal ezelőtt még trópusi vihar volt, de mára hurrikánná erősödött. Az Exatlon All Stars évadának győztese éppen elutazott floridai otthonából, így a távolból aggódik házáért és ott élő szeretteiért, barátaiért.

Az Exatlon kőkemény pályáin bármit le tudott küzdeni, de a Milton hurrikánnal szemben tehetetlen Jósa Dani (Fotó: TV2)

A hurrikánfenyegetés olyan mértékű, hogy Florida történetének legnagyobb kötelező kitelepítését rendelték el. Az Exatlon sztárja is tisztában van vele, hogy a Milton egy igazi pusztítógép, és aki szembenéz vele, akár az életével is fizethet. Jósa Dani évek óta él Miamiban, ahol gyönyörű otthont épített fel, nem messze tőle lakik családja, akiknek most még segíteni sem tud, hiszen elutazott egy BMX-bemutatóra.

Remélem, a házam nem válik víz alatti Harley-múzeummá. A Milton hurrikán az 5. kategóriájú státuszt is eléri, miközben Florida felé tart. Minden embernek és minden barátomnak Floridában: Maradj biztonságban és légy óvatos odakint!

Az Exatlon sztárja a távolból aggódik házáért és szeretteiért (Fotó: Instagram)

Polgár Árpádék fia kint ragadt a hurrikánban

Tegnap este 205 km/h-s széllökésekkel érte el Florida partjait a Milton hurrikán, amely nemcsak letarolt házakat és hömpölygő vizet hagyott maga után, hanem számos emberéletet is követelt. Polgár Tündéék fia kint rekedt a fenyegetett területen, szembenézett a természeti csapással.

„A Milton hurrikán hívatlan vendégként ránk törte az ajtót. Több mint 200 km/h-s széllel, többméteres hullámokkal lecsapott a szigetünkre, Siesta Keyre. Hogy mit hagyott maga után? – ha hagyott épségben bármit is – még nem tudjuk. A legfontosabb, hogy Dani és Zeusz jól vannak. Belenéztek Milton szemébe (mivel telibe talált minket a hurrikán, a szeme is rajtunk ment keresztül – félelmetes csönddel.) Túlélték egy bérelt lakásban, távol a parttól. De még ott is letépett háztető, elrepült kerítés, hiányzó emeleti fal a hagyatéka a hurrikánnak. Ez megint egy kegyetlenül nehéz éjszaka volt – tehetetlenül a távolból –, és az árhullámok még nem végeztek, jönnek a dagállyal.”