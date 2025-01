Mégsem lesz esküvő? Meglepő bejelentést tett a magyar sztáranyuka

Tücsi és Sofron István immáron több mint hét éve járnak jegyben, de nagyon úgy fest, hogy az esküvőjükre még mindig nem fog sor kerülni. Ez már csak azért is meglepő, mert már az eljegyzés egy valóságos küzdelem volt a modell vőlegényének, ugyanis csak a harmadik nekifutásra sikerült olyan körülményeket varázsolnia, amit méltónak talált arra, hogy feltegye a nagy kérdést. Természetesen a lánykérés végül varázslatosan sikerült: a sportoló a Budai Várban, éjfélkor térdelt le Tücsi elé, amikor már az összes turista hazatért, így csak kettesben voltak a gyönyörű panorámás kilátással. A házasság azonban eddig nem volt napirendi téma köztük, még annak ellenére sem, hogy 2019-ben megszületett kislányuk, Nara. No, de akkor mégis mikor kelnek egybe?

Fotó: Szabolcs László

Elmarad Tücsi és Sofi esküvője?

Elmarad Tücsi esküvője?

Természetesen az imént feltett kérdés rengeteg rajongót foglalkoztat, már csak azért is, mert évek óta várnak a nagy lagzira. A modell viszont úgy gondolja, hogy nincs a közös gyermeküknél nagyobb kötelék az életükben, de természetesen azért az esküvő is szóba szokott kerülni náluk. Legutóbb abban maradtak, hogy idén lesz a nagy nap, ám most Tücsi meglepő bejelentést tett ezzel kapcsolatban...

Volt róla szó, hogy idén lesz az esküvőnk, de egyelőre még nem tettünk semmit azért, hogy ez valóban így legyen.

„Annyi mindent kell kézben tartanom, hogy már nem érzek elég energiát magamban egy esküvő megszervezésére, lévén, hogy perfekcionista vagyok, tudom, hogy mennyi időt emésztene ez fel. Vagy kevesebbet kellene dolgoznom, vagy még az önfejlesztésem során dolgozni a maximalizmusomon, vagy mindkettő. Így talán lenne esküvőnk” – tette hozzá a modell.