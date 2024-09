Hét évvel az eljegyzés után most végre férjhez mehet a magyar műsorvezető

Ma már egyre divatosabbá válik az "örök menyasszony" kifejezés. A sztárvilágban is bőven akad példa olyan párokra, akik ugyan eljegyezték egymást, de mégsem akarnak összeházasodni. Ilyen például Rákóczi Ferenc és menyasszonya, Judith, vagy Balázs Andi, aki három eljegyzési gyűrűt is elhagyott. De ilyen Tücsi is, aki hét éve jár jegyben párjával, Sofival.

Tücsi elgondolkodott a házasságon - Fotó: Bánkúti Sándor

Tücsi eljegyzése csodásan sikerült

Pedig az eljegyzés egy valóságos küzdelem volt Sofron István számára: harmadik nekifutásra sikerült olyan körülményeket varázsolnia, amit méltónak talált arra, hogy feltegye kedvesének a nagy kérdést. Ezelőtt pedig számtalan ékszerboltot vizsgált meg, hogy megtalálja a tökéletes eljegyzési gyűrűt.

A lánykérés végül varázslatosan sikerült: a sportoló a Budai Várban éjfélkor térdelt le Tücsi elé, amikor már az összes turista hazatért, így csak kettesben voltak a gyönyörű panorámás kilátással együtt.

Az esküvő és a házasság azonban eddig nem volt napirendi téma Tücsi és Sofi között, még annak ellenére sem, hogy 2019-ben megszületett kislányuk, Nara Sophie. Az édesanya most elárulta, hogy ennek az az oka, hogy a gyereket sokkal erősebb köteléknek tartják, mint a házasságot. Azonban most jött egy olyan változás az életükben, ami miatt előfordulhat, hogy mégis összekötik hivatalosan is az életüket.

„Épp 7 éve, hogy jegyben járunk. Ennek emlékére szerettünk volna egy közös képet csinálni, amikor a kisMukink is odaugrott.”

Mi mindig is azt vallottuk, hogy számunkra a gyermek erősebb kötelék, mint egy házassági papír, de most, hogy végre egy országban fogunk élni, talán nekilátunk az esküvő szervezésének is. Talán...

– írta sejtelmesen a közösségi oldalára Tücsi.