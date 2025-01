Polgár Tünde rettegve nézi férjét: Árpi életét félti

Igaz, ami igaz, Polgár Árpád már a Floridában tavaly pusztító két hurrikán előtt megrendelte és ki is fizette azt az önvezető Teslát, amit a műkincskereskedő most mutatott be a feleségével, Polgár Tündével közösen létre hívott YouTube-csatornán. Ennél fogva nem érheti őket az a vád, hogy az őket ért hatalmas természeti kár és a vagyonokba kerülő komplett házfelújítás után rázzák a rongyot az újabb, sokmilliós kiadással. Polgár Tünde akár örülhetne is, hogy a híresen technikabolond férjura egy új játékszerrel gazdagította a családi autóflottát, de az illem és kellem hazai nagyasszonya nem boldog, nagyon nem.

Polgár Árpád 40 milliót költött el Elon Musk csodaautójára Fotó: YouTube

Polgár Árpád új játékszere egy kisebb vagyont vitt el a családi kasszából

A Polgárék YouTube-csatornára feltöltött tesztvezetés során Polgár Árpád láthatóan gyermeki rajongással, félelem nélkül adta át a volánt a Tesla önvezető technológiájának, míg Polgár Tünde a hátsó ülésről rögzítette a műveletet. Egy ponton pedig elárulta, hogy volt némi kanálcsörgés kettejük között, mivel Polgár Árpád nem szólt neki, hogy kipattint 40 millió forintnyi dollárt Elon Musk csodataligájára. Persze azért megbékélt vagyonos urával, de magával a járművel nem.

Polgár Tünde kifakadt: nem igazán tud kibékülni Polgár Árpád új Teslájával Fotó: YouTube

Polgár Tünde szerint nem biztonságos a „meseautó”

„Semmit sem tudtam arról, hogy tavasszal Árpi megrendelte ezt az autót. Volt is köztünk egy-két morcos hét.”

Egyrészt, semmi szükségünk nem volt rá, másrészt én nem szeretem az önvezető funkciót.

„Csak azért, mert én vagyok az első, aki megnézi a statisztikákat és a világon a legrosszabb statisztikával bizony a Tesla büszkélkedhet, már ami a halálos baleseteket illeti. Nem hiába újabb és újabb vizsgálatok vannak ellenük. Az önvezető funkció pedig kifejezetten ki is készíti az idegrendszeremet” – fogalmazott a videóban Polgár Tünde.