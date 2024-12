"Biztos vagyok benne, hogy nem fog összejönni" - fájó a lemondás Köllő Babett számára

Bár volt idő, amikor reménykedtem benne, hogy nekem is lesz ilyen, most már szinte biztos vagyok benne, hogy nem fog összejönni. Mire engedélyezik ezeket a kocsikat Európában, addigra valószínűleg beleszeretek majd egy másik típusba. Édesanyám egyébként, aki Los Angelesben él, azt mondja, hogy ott többet is látni az utakon, és higgyem el, hogy nem olyan szép ez az autó, de engem még ő sem tud meggyőzni. Én odavagyok a kocka formáiért!