Polgárék megmutatták: Ilyen lett a házuk a hurrikán után - videó

A Milton hurrikán mindössze néhány óra alatt okozott hatalmas károkat a floridai Siesta Key lakosainak, köztük Polgáréknak is. Szerencsére a fiuk, Dani és kutyájuk ép bőrrel megúszta a katasztrófát, annak ellenére, hogy végig a házban tartózkodott. Ez az otthonukról azonban sajnos nem mondható el, ami szinte lakhatatlanná vált. Polgár Tünde és Árpi vissza is utaztak Magyarországról, hogy felmérjék a kárt és azonnal nekikezdhessenek a felújításnak. Ezzel mostanra el is készültek és megmutatták, milyen lett a végeredmény.

Polgárék megmutatták felújított otthonukat, Árpi és Tünde is kivette a részét a munkálatokból Fotó: YouTube

A pár határozott elképzelésekkel és azzal a reménnyel vágott bele a projektbe, hogy az ünnepeket már nyugalomban tölthetik majd. Így is lett. Persze ez cseppet sem ment egyszerűen.

Elkészült a kényszerfelújítás és végre megkönnyebbültünk. Nagyon feszes tempót diktáltunk, hogy minden kész legyen karácsonyra és szerintem túl sok mindent vállaltunk magunkra is. Elég sok olyan dolog volt, amit a mesterek csak januárban vagy februárban tudtak volna vállalni, úgyhogy ezeket meg kellett oldanunk

– kezdte Polgár Árpád és Tünde a videót.

„A jakuzzink például úszott a vízen, amikor hazaértünk, emiatt pedig tönkrement benne a motor és a vezérlés, de a szerelők csak februárban tudtak volna kijönni. Úgyhogy én magam megcsináltam. Nem vagyok villanyszerelő, de megrendeltem az alkatrészeket és sikerült megjavítani” – mesélte.

Polgárék háza újra csillog-villog

Az egykori luxusfeleség nagyon nehezen viseli a koszt és a rendetlenséget, így nagyon örül, hogy végre túl vannak ezen a procedúrán. Persze bevallotta, akad még olyan, amivel nem elégedett, hiszen a csillogó konyhát ő maga tervezte, de van, amit elrontott. Például a tűzhely feletti csapot túl magasra szerelték, de ezt már nem tudják kijavítani. Ennek ellenére természetesen nagyon boldog az új berendezésekkel. Árpi pedig azt is elmondta, hogy szeretné, ha egy esetleges következő hurrikán nem végezne ilyen nagy pusztítást az otthonukban, így a ház egyfajta külső megerősítése még továbbra is tervben van.